Французский пловец Маршан побил рекорд Фелпса на Олимпиаде
Пятикратный чемпион мира француз пловец Леон Маршан выиграл золото на дистанции 400 м комплексным плаванием на Играх в Париже, установив олимпийский рекорд.
22-летний Маршан показал время 4 минуты 2,95 секунды, побив установленный на Играх-2008 рекорд американца Майкла Фелпса (4 минуты 3,84 секунды). Маршану также принадлежит мировой рекорд на этой дистанции — 4 минуты 2,50 секунды (2023 год).
Второе место в заплыве занял японец Томоюки Матсусита (+5,67 секунды), третье — американец Карсон Фостер (+5,71).
На 100-метровке баттерфляем у женщин победила американка Торри Хаски (55,59 секунды), серебро у ее соотечественницы Гретхен Уолш (+0,04), бронза у китаянки Чжан Юфей (+0,62).
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