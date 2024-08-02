Федор Чалов вошел в пятерку самых дорогих футболистов греческой Суперлиги

В рейтинге наиболее ценных игроков форвард из России занял четвертую строчку

Федор Чалов (Фото: Paolo Bruno / Stringer / Getty Images)

26-летний Федор Чалов занял четвертое место в рейтинге самых дорогих игроков Суперлиги Греции. Список представил авторитетный статистический портал Transfermarkt.

По версии Transfermarkt, форвард ПАОКа оценивается в €11 млн.

Самым дорогим футболистом греческой Суперлиги был признан Яннис Константелиас из того же клуба. Рыночная стоимость футболиста составляет €15 млн.

На втором месте рейтинга расположился Фотис Иоаннидис из «Панатинаикоса» (€13 млн). В такую же стоимость оценили и Леви Гарсию из клуба АЕК. Закрывает первую пятерку Тете («Панатинаикос») — €10 млн.

Также в десятку рейтинга вошли: Сантьяго Эссе («Олимпиакос», €10 млн), Андрия Живкович (ПАОК, €8 млн), Константинос Кульеракис (ПАОК, €8 млн), Кирилл Десподов (ПАОК, €7 млн) и Орбелин Пинеда (АЕК, €7 млн).

1 августа ПАОК объявил о подписании контракта с Чаловым на три года. До этого форвард сборной России с 2017 года играл за ЦСКА.

Вторую половину сезона 2021/22 на правах аренды выступал в «Базеле» (Швейцария). За последние два сезона Чалов на клубном уровне забил 40 мячей — это лучший показатель среди российских нападающих.

Чалов попал в заявку на матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов с «Мальме» (Швеция). Игра назначена на 6 августа.