Федор Чалов вошел в пятерку самых дорогих футболистов греческой Суперлиги
26-летний Федор Чалов занял четвертое место в рейтинге самых дорогих игроков Суперлиги Греции. Список представил авторитетный статистический портал Transfermarkt.
По версии Transfermarkt, форвард ПАОКа оценивается в €11 млн.
Самым дорогим футболистом греческой Суперлиги был признан Яннис Константелиас из того же клуба. Рыночная стоимость футболиста составляет €15 млн.
На втором месте рейтинга расположился Фотис Иоаннидис из «Панатинаикоса» (€13 млн). В такую же стоимость оценили и Леви Гарсию из клуба АЕК. Закрывает первую пятерку Тете («Панатинаикос») — €10 млн.
Также в десятку рейтинга вошли: Сантьяго Эссе («Олимпиакос», €10 млн), Андрия Живкович (ПАОК, €8 млн), Константинос Кульеракис (ПАОК, €8 млн), Кирилл Десподов (ПАОК, €7 млн) и Орбелин Пинеда (АЕК, €7 млн).
1 августа ПАОК объявил о подписании контракта с Чаловым на три года. До этого форвард сборной России с 2017 года играл за ЦСКА.
Вторую половину сезона 2021/22 на правах аренды выступал в «Базеле» (Швейцария). За последние два сезона Чалов на клубном уровне забил 40 мячей — это лучший показатель среди российских нападающих.
Чалов попал в заявку на матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов с «Мальме» (Швеция). Игра назначена на 6 августа.
Власти повысят пошлины на алкоголь и цветы из недружественных стран
В ВТБ спрогнозировали «экстравысокие» ставки по вкладам до конца года
Кара-Мурза сказал Байдену и своей семье: «Был уверен, что умру в тюрьме»
Подборка законов, которые сегодня утвердил Совет Федерации
Вступил в силу запрет на строительство в Москве квартир меньше 28 кв. м
Акции Intel рухнули на 19%
Ученые установили, что на Меркурии есть слой алмазов толщиной до 18 км
В ВШЭ рассказали о влиянии стресса на частоту употребления алкоголя
Подборка каналов РБК в Telegram