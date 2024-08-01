Футболист сборной России Федор Чалов объявил об уходе из ЦСКА

Чалов в своем Telegram-канале написал «цвета меняются, история продолжается».

Нападающий Федор Чалов объявил об уходе из московского ЦСКА. Об этом футболист сообщил в Telegram-канале.

Ранее «РБК Спорт» сообщал, что Чалов близок к переходу в греческий ПАОК.

«В первую очередь хочу сказать спасибо клубу за 18 лет, проведенных вместе, можно сказать, совершеннолетие, — написал он. — Я испытываю благодарность: руководству клуба, команде, болельщикам, академии и всем тренерам, с которыми мне посчастливилось поработать за эти годы. Цвета меняются, история продолжается».

Чалов — воспитанник армейцев, за первую команду российский нападающий выступает с 2017 года. Вторую половину сезона 2021/22 Федор провел в швейцарском «Базеле» на правах аренды. Соглашение форварда с ЦСКА рассчитано до конца июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в €12 млн. За последние два сезона он забил на клубном уровне 40 мячей, что является лучшим показателем среди российских форвардов.