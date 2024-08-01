Форвард сборной России Федор Чалов подписал контракт с греческим клубом

Вице-президент ПАОКа Кириакос Кириакос сообщил, что нападающий заключил трехлетнее соглашение, а о трансфере официально будет объявлено вечером 1 августа

Федор Чалов (Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press)

Нападающий сборной России Федор Чалов подписал контракт с ПАОКом. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил вице-президент греческого клуба Кириакос Кириакос.

«Чалов подписал контракт с нашим клубом на три года. Сегодня вечером будет выложена видеопрезентация игрока», — сказал Кириакос.

Ранее 1 августа Чалов попрощался с ЦСКА.

«РБК Спорт» 21 июля сообщал, что Чалов близок к переходу в греческий клуб. В составе ПАОКа выступает другой российский футболист — полузащитник Магомед Оздоев.

Чалов — воспитанник ЦСКА, за первую команду российский нападающий выступает с 2017 года. Вторую половину сезона 2021/22 Федор провел в швейцарском «Базеле» на правах аренды. Соглашение форварда с ЦСКА было рассчитано до конца июня 2025 года.

Чалову 26 лет, в минувшем сезоне он забил 16 голов в 41 матче.

В сборной России Чалов провел восемь матчей и забил три гола.