Форвард сборной России Федор Чалов подписал контракт с греческим клубом
Нападающий сборной России Федор Чалов подписал контракт с ПАОКом. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил вице-президент греческого клуба Кириакос Кириакос.
«Чалов подписал контракт с нашим клубом на три года. Сегодня вечером будет выложена видеопрезентация игрока», — сказал Кириакос.
Ранее 1 августа Чалов попрощался с ЦСКА.
«РБК Спорт» 21 июля сообщал, что Чалов близок к переходу в греческий клуб. В составе ПАОКа выступает другой российский футболист — полузащитник Магомед Оздоев.
Чалов — воспитанник ЦСКА, за первую команду российский нападающий выступает с 2017 года. Вторую половину сезона 2021/22 Федор провел в швейцарском «Базеле» на правах аренды. Соглашение форварда с ЦСКА было рассчитано до конца июня 2025 года.
Чалову 26 лет, в минувшем сезоне он забил 16 голов в 41 матче.
В сборной России Чалов провел восемь матчей и забил три гола.
Кадыров пообещал убить любого, кто скажет его дочери снять хиджаб
Telegraph узнал, что Украина уже применила F-16 в качестве ПВО
В Нижнем Тагиле произошел взрыв газа в жилом доме. Главное
Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации командующего военным крылом ХАМАС
Власти продлили IT-ипотеку и изменили ее условия
Матвиенко назвала условие исчезновения МОК с карты мира
Что изменится в сфере финансов для россиян с августа 2024 года
Назван топ-10 застройщиков России по объемам строительства жилья
Подборка каналов РБК в Telegram