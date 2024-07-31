Медведев последним из россиян вылетел с Олимпиады в одиночном разряде
Первая ракетка России Даниил Медведев не смог пробиться в четвертьфинал Олимпиады в одиночном разряде.
В 1/8 финала россиянин встречался с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и проиграл со счетом 3:6, 6:7 (5:7).
Медведев ранее ни разу не уступил канадцу в семи матчах.
В четвертьфинале соперником Оже-Альяссима будет норвежец Каспер Рууд (девятый) или аргентинец Франсиско Серундоло (26-й).
В первом сете матч прерывали из-за дождя. Сразу после этого Медведев проиграл гейм на своей подаче, который и предопределил исход борьбы в партии.
Медведев был последним из россиян в одиночном разряде. Ранее в среду с турнира вылетел Роман Сафиуллин (проиграл Карлосу Алькарасу — 4:6, 2:6), в первом круге завершил выступление Павел Котов.
Из российских теннисисток никто дальше второго круга одиночного разряда не прошел.
Медведев неудачно выступил в парном разряде с Сафиуллиным и в миксте с Миррой Андреевой — оба дуэта вылетели в первом же круге.
Медведев в этом сезоне еще не выиграл ни одного турнира.
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