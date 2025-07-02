Кремлев: идут переговоры о третьем бое между Бетербиевым и Биволом в России

Кремлев сообщил о переговорах о бое между Бетербиевым и Биволом в России

По словам главы IBA, он работает над тем, чтобы третий чемпионский поединок между лучшими боксерами в полутяжелом весе прошел в России

Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Третий бой между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым может пройти в России, заявил на пресс-конференции президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.

«Работаем над этим. Не могу сказать точно, но идут переговоры о проведении боя Бивола и Бетербиева», — цитирует Кремлева «Матч ТВ».

Ранее Кремлев говорил, что третий поединок надо провести в московских «Лужниках», «сколько бы это ни стоило».

Бивол в феврале в Эр-Рияде победил Бетербиева раздельным решением судей в бою-реванше и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Позднее российский боксер освободил титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC), и американец Давид Бенавидес стал новым чемпионом организации.

В первом поединке в Эр-Рияде в октябре 2024 года победу одержал Бетербиев — также раздельным решением судей.