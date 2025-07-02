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Спорт ,  
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Кремлев сообщил о переговорах о бое между Бетербиевым и Биволом в России

Кремлев: идут переговоры о третьем бое между Бетербиевым и Биволом в России
По словам главы IBA, он работает над тем, чтобы третий чемпионский поединок между лучшими боксерами в полутяжелом весе прошел в России
Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Третий бой между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым может пройти в России, заявил на пресс-конференции президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.

«Работаем над этим. Не могу сказать точно, но идут переговоры о проведении боя Бивола и Бетербиева», — цитирует Кремлева «Матч ТВ».

Ранее Кремлев говорил, что третий поединок надо провести в московских «Лужниках», «сколько бы это ни стоило».

Бивол в феврале в Эр-Рияде победил Бетербиева раздельным решением судей в бою-реванше и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Позднее российский боксер освободил титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC), и американец Давид Бенавидес стал новым чемпионом организации.

В первом поединке в Эр-Рияде в октябре 2024 года победу одержал Бетербиев — также раздельным решением судей.

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Иван Витченко Иван Витченко
бокс Международная ассоциация бокса (IBA) Умар Кремлев Дмитрий Бивол Артур Бетербиев
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