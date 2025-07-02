Кремлев сообщил о переговорах о бое между Бетербиевым и Биволом в России
Третий бой между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым может пройти в России, заявил на пресс-конференции президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.
«Работаем над этим. Не могу сказать точно, но идут переговоры о проведении боя Бивола и Бетербиева», — цитирует Кремлева «Матч ТВ».
Ранее Кремлев говорил, что третий поединок надо провести в московских «Лужниках», «сколько бы это ни стоило».
Бивол в феврале в Эр-Рияде победил Бетербиева раздельным решением судей в бою-реванше и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.
Позднее российский боксер освободил титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC), и американец Давид Бенавидес стал новым чемпионом организации.
В первом поединке в Эр-Рияде в октябре 2024 года победу одержал Бетербиев — также раздельным решением судей.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Порошенко обвинил Зеленского в авторитаризме
США приостановили поставки Украине зенитных ракет
Paramount заплатит Трампу $16 млн после иска из-за интервью Харрис
Сооснователя группы «Смысловые галлюцинации» приговорили к трём годам колонии
Маск после очередной перепалки похвалил Трампа
В США упал уровень национальной гордости до рекордного минимума
Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ
Далай-лама XIV рассказал о будущем преемнике на фоне опасений из-за Китая
В Армении силовики проводят обыски в главном офисе компании «Ташир»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов