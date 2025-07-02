Клуб НХЛ подписал контракт с выступавшим в ЦСКА российским вратарем

Российский вратарь Иван Просветов подписал однолетний контракт с «Калгари». В сезоне 2024/25 голкипер играл за московский ЦСКА

Российский вратарь Иван Просветов (Фото: Александр Щербак/ТАСС)

«Калгари Флеймз» подписал контракт с российским вратарем Иваном Просветовым. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

26-летний голкипер, ранее выступавший за ЦСКА, заключил соглашение на один год, за который заработает $950 тыс.

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Просветов сыграл в 38 матчах регулярного чемпионата, пропуская в среднем 2,32 шайбы за игру и отражая 92% бросков. На его счету также четыре «сухих» матча. В пяти матчах плей-офф Кубка Гагарина вратарь пропускал в среднем 2,90 шайбы за игру, отражая 91,8% бросков.

До перехода в КХЛ Просветов провел всего 24 матча в НХЛ за «Аризона Койотис» и «Колорадо Эвеланш», одержав восемь побед.

Несмотря на расторжение контракта с ЦСКА по обоюдному согласию в мае 2025 года, спортивные права на вратаря Ивана Просветова в КХЛ остались за московским клубом.