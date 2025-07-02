Клуб НХЛ подписал контракт с выступавшим в ЦСКА российским вратарем
«Калгари Флеймз» подписал контракт с российским вратарем Иваном Просветовым. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
26-летний голкипер, ранее выступавший за ЦСКА, заключил соглашение на один год, за который заработает $950 тыс.
В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Просветов сыграл в 38 матчах регулярного чемпионата, пропуская в среднем 2,32 шайбы за игру и отражая 92% бросков. На его счету также четыре «сухих» матча. В пяти матчах плей-офф Кубка Гагарина вратарь пропускал в среднем 2,90 шайбы за игру, отражая 91,8% бросков.
До перехода в КХЛ Просветов провел всего 24 матча в НХЛ за «Аризона Койотис» и «Колорадо Эвеланш», одержав восемь побед.
Несмотря на расторжение контракта с ЦСКА по обоюдному согласию в мае 2025 года, спортивные права на вратаря Ивана Просветова в КХЛ остались за московским клубом.
Минтруд показал проект календаря выходных дней в 2026 году
«Яндекс» отменил плату за большинство функций нейросети «Алиса»
С «Газпрома» предложили снять налоговую нагрузку по долгам Nord Stream 2
Трамп начал продавать духи в честь своих побед на выборах
Трамп заявил, что без субсидий Маску пришлось бы вернуться из США в ЮАР
Половина россиян назвала предосудительным свидание ради ужина
Верховный суд разъяснил, как делится купленная до брака квартира
В Госдуме объяснили, кто мог распространить слухи о заморозке вкладов
Уголовное дело против Ильи Варламова передано в суд
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов