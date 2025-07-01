Клуб НХЛ «Каролина» подписал контракт с третьим российским вратарем
Российский вратарь казанского «Ак Барса» Амир Мифтахов подписал контракт с клубом НХЛ «Каролина Харрикейнз». Об этом сообщил в соцсети Х агент голкипера Дэн Мильштейн.
Срок соглашения с 25-летним вратарем составил один год.
В прошлом сезоне «Фонбет» — КХЛ Мифтахов в 30 матчах регулярного чемпионата в среднем пропускал 2,18 шайбы с коэффициентом надежности 92,7%. Также он провел две игры в плей-офф.
Мифтахов был выбран «Тампа-Бэй Лайтнинг» на драфте НХЛ в 2020 году под общим 186-м номером. Сезон 2021/22 он провел за океаном, но выше фарм-клуба не поднимался.
Он станет уже третьим российским вратарем в составе «Каролины». Одним из основных голкиперов команды является Петр Кочетков, в фарм-клубе играет Руслан Хажеев.
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