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Спорт ,  
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Стали известны все пары 1/4 финала клубного чемпионата мира по футболу

Четвертьфинальные матчи пройдут 4 и 5 июля
Фото: Megan Briggs / Getty Images
Фото: Megan Briggs / Getty Images

В Атланте был сыгран заключительный матч 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу.

Последним четвертьфиналистом турнира стала дортмундская «Боруссия», победившая мексиканский «Монтеррей» со счетом 2:1.

Пары 1/4 финала выглядят следующим образом:

Сетка 1

4 июля, 22:00 мск

«Флуминенсе» (Бразилия) — «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия);

5 июля, 4:00 мск

«Палмейрас» (Бразилия) — «Челси» (Англия);

Победители этих матчей встретятся 8 июля в полуфинале. Встреча начнется в 22:00 мск.

Сетка 2

5 июля, 19:00 мск

«Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Бавария» (Германия);

5 июля, 23:00 мск

«Реал» (Испания) — «Боруссия» (Германия).

Победители этих матчей встретятся 9 июля в полуфинале. Встреча начнется в 22:00 мск.

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Фото:Orlando Ramirez/Getty Images

Клубный чемпионат мира проходит в США с 15 июня по 13 июля, в нем впервые играют 32 команды. Общий призовой фонд турнира составляет $1 млрд, победитель турнира может заработать до $125 млн.

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