Стали известны все пары 1/4 финала клубного чемпионата мира по футболу

Четвертьфинальные матчи пройдут 4 и 5 июля

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В Атланте был сыгран заключительный матч 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу.

Последним четвертьфиналистом турнира стала дортмундская «Боруссия», победившая мексиканский «Монтеррей» со счетом 2:1.

Пары 1/4 финала выглядят следующим образом: Сетка 1 4 июля, 22:00 мск «Флуминенсе» (Бразилия) — «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия); 5 июля, 4:00 мск «Палмейрас» (Бразилия) — «Челси» (Англия); Победители этих матчей встретятся 8 июля в полуфинале. Встреча начнется в 22:00 мск. Сетка 2 5 июля, 19:00 мск «Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Бавария» (Германия); 5 июля, 23:00 мск «Реал» (Испания) — «Боруссия» (Германия). Победители этих матчей встретятся 9 июля в полуфинале. Встреча начнется в 22:00 мск.

Клубный чемпионат мира проходит в США с 15 июня по 13 июля, в нем впервые играют 32 команды. Общий призовой фонд турнира составляет $1 млрд, победитель турнира может заработать до $125 млн.