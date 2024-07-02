УЕФА оштрафовал Германию за фанатов, выбежавших на поле за фото с Роналду

Страну-хозяйку чемпионата Европы обвинили в недостаточных мерах безопасности, из-за чего болельщики часто выбегали на поле

Криштиану Роналду вместе с 10-летним болельщиком сборной Турции (Фото: Kevin C. Cox / Getty Images)

УЕФА оштрафовал Немецкий футбольный союз (DFB) за неспособность помешать болельщикам, выбегавшим на поле, чтобы сфотографироваться с Криштиану Роналду на матчах Евро-2024. Об этом сообщает Associated Press.

В отношении хозяев турнира было вынесено два дисциплинарных постановления на общую сумму €20 тыс., после того как в матчах с участием сборной Португалии фанаты выбегали на поле, чтобы сделать селфи с Роналду. Обвинения против Германии коснулись недостаточного обеспечения «порядка и безопасности», а также «защиты игровой площадки» на играх Португалии с чехами и турками.

В одном из таких эпизодов во время матча с Турцией лидер португальцев согласился позировать для с 10-летнего мальчика, однако в целом форвард был расстроен неоднократными нарушениями. Так, по завершении игры Португалия — Грузия Роналду чуть не получил серьезную травму, после того как на него с трибуны прыгнул болельщик, когда футболист следовал в подтрибунное помещение.

Общая сумма штрафов, выписанных УЕФА в отношении футбольных федераций на групповом этапе Евро, достигла почти €1,3 млн. Санкции были наложены на 22 из 24 стран-участниц чемпионата. Исключениями стали лишь Словакия и Испания.