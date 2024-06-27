Болельщик прыгнул с трибун на Роналду после матча Португалия — Грузия на Евро

Болельщик прыгнул с трибун на Роналду после матча с Грузией на Евро

Спортсмена спасла охрана, которая в последний момент задержала Роналду и не дала ему получить серьезную травму

Криштиану Роналду (Фото: Pawel Andrachiewicz / Global look press)

Болельщик прыгнул с трибун на Роналду после матча чемпионата Европы Португалия — Грузия. Видеозапись опубликована в соцсети Х пользователем TimelineCR7, в том числе специализирующимся на контенте, связанном с Роналду.

На кадрах видно, что португалец следует в подтрибунное помещение в сопровождении стюардов и перед самым входом сверху на него прыгает болельщик. Спортсмена спасла охрана, которая в последний момент заблокировала Роналду и не дала ему получить серьезную травму.

Ранее на текущем чемпионате во время игры с Турцией на поле выбежал 10-летний мальчик по имени Берат, который сумел сделать фото с Роналду.

Ребенок выбежал на поле, минуя охрану на трибунах. Сразу после фото с Роналду Берат продолжил убегать от стюардов, через некоторое время он остановился, и его сопроводили за пределы поля.

Главный тренер португальцев Роберто Мартинес после матча с турками сказал, что его напрягают частые попытки фанатов сделать фото с Роналду во время матчей.