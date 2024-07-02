Роналду расплакался после незабитого пенальти в 1/8 финала Евро

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду не реализовал 11-метровый удар на 105-й минуте

Криштиану Роналду (Фото: Reuters)

Португальский форвард Криштиану Роналду расплакался после незабитого пенальти в дополнительное время в матче 1/8 финала Евро-2024 против команды Словении.

На 105-й минуте португальцы заработали пенальти. Роналду пробил в створ, однако Ян Облак отразил удар.

После первого тайма дополнительного времени счет в матче 0:0.

В последний раз Роналду забивал на крупных турнирах в первом туре чемпионата мира 2022 года. После этого португалец провел семь матчей (по два матча в группе и плей-офф на ЧМ-2022 и три игры в группе Евро-2024) на крупных турнирах без забитых мячей.

Победитель этого матча в четвертьфинале 5 июля встретится с Францией. Французы ранее победили сборную Бельгии благодаря автоголу Яна Вертонгена.