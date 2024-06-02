Камерунский футболист с российским паспортом выиграл Кубок Швейцарии
Имеющий российское гражданство камерунец Гаэль Ондуа выиграл Кубок Швейцарии в составе женевского «Серветт».
Основное время финального матча с «Лугано» завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти точнее были игроки «Серветт» — 9:8.
Ондуа отыграл весь матч.
Ондуа родился в Камеруне, но с детства жил в России, его отец был сотрудником посольства. Полузащитник является воспитанником «Локомотива», играл за «Анжи» и говорил о желании выступать за сборную России, но в итоге выбрал сборную Камеруна, с которой поехал на чемпионат мира.
В Катаре Ондуа играл в бутсах с флагами России и Камеруна, из-за чего, по его словам, ему поступали угрозы в соцсетях. После чемпионата мира Ондуа перестал попадать в состав «Ганновера», он связывал это с наличием российского паспорта, но в клубе заявляли, что он не играет по спортивным причинам.
В июле прошлого года камерунец вернулся в «Серветт», за который выступал до перехода в «Ганновер».
В чемпионате Швейцарии «Серветт» стал третьим и сыграет в квалификации Лиги Европы.
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