В Казахстане назвали Черчесова главным кандидатом на пост тренера сборной
Станислав Черчесов является первым кандидатом на пост главного тренера сборной Казахстана, которую ранее покинул Магомед Адиев. Об этом «РИА Новости» заявил президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов.
31 мая Адиев, который с апреля также возглавлял грозненский «Ахмат», покинул казахстанскую команду по семейным обстоятельствам.
Барменкулов отметил, что у федерации есть пять кандидатов на замену Адиеву.
«Станислав Саламович — номер один среди них. С ним мы уже общались. Принимать окончательное решение будем днем в понедельник», — сказал Барменкулов.
Сам Черчесов, который в воскресенье посетил суперфинал Кубка России в Лужниках, на вопрос о назначении в сборную Казахстана ответил: «Много что говорят и пишут. Я вот читал, что я где-то, но я вот здесь».
Бывший главный тренер сборной России Черчесов остался без команды в июле прошлого года после увольнения из венгерского «Ференцвароша».
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