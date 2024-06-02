Глава UFC: мы были бы рады визиту Путина на наш турнир в России

Глава UFC заявил, что хотел бы увидеть Путина на турнире в России

Последний турнир UFC, где чемпионский титул защитил Ислам Махачев, посетил Дональд Трамп. Дэйна Уайт заявил, что не знает, возможно ли организовать бой Махачева в России, но он был бы рад увидеть на трибунах Владимира Путина

Дэйна Уайт (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

Для UFC в случае проведения турнира в России будет честью увидеть на трибунах президента страны Владимира Путина, заявил на пресс-конференции глава промоушена Дэйна Уайт.

Последний турнир UFC, который прошел в ночь на 2 июня в Ньюарке (штат Нью-Джерси), посетил Дональд Трамп. Уайт ранее неоднократно говорил, что дружит с бывшим президентом США более 20 лет.

На вопрос о том, хотел бы Уайт, чтобы Путин посетил турнир UFC в случае его проведения в России, глава промоушена ответил, что президент любой страны может прийти посмотреть их бои и это будет большой честью.

«Если бой пройдет в России, я уверен, что визиту президента этой страны мы были бы очень рады», — сказал Уайт.

Уайт при этом признал, что не знает, может ли он организовать бой между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном в России.

В главном бою турнира в Ньюарке Махачев защитил титул чемпиона в легком весе, победив удушающим приемом американца Дастина Порье.