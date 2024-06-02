Глава UFC заявил, что хотел бы увидеть Путина на турнире в России
Для UFC в случае проведения турнира в России будет честью увидеть на трибунах президента страны Владимира Путина, заявил на пресс-конференции глава промоушена Дэйна Уайт.
Последний турнир UFC, который прошел в ночь на 2 июня в Ньюарке (штат Нью-Джерси), посетил Дональд Трамп. Уайт ранее неоднократно говорил, что дружит с бывшим президентом США более 20 лет.
На вопрос о том, хотел бы Уайт, чтобы Путин посетил турнир UFC в случае его проведения в России, глава промоушена ответил, что президент любой страны может прийти посмотреть их бои и это будет большой честью.
«Если бой пройдет в России, я уверен, что визиту президента этой страны мы были бы очень рады», — сказал Уайт.
Уайт при этом признал, что не знает, может ли он организовать бой между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном в России.
В главном бою турнира в Ньюарке Махачев защитил титул чемпиона в легком весе, победив удушающим приемом американца Дастина Порье.
У россиян могут все чаще изымать загранпаспорта и отказывать в выезде
Минюст объявил новых иноагентов. Список
В Татарстане устроили акцию по уничтожению электронных сигарет трактором. Видео
Данила Козловский выиграл суд по иску о защите чести и достоинства. Подробности
США позволят Украине наносить удары по российским командным пунктам
Фонд Джорджа Клуни будет добиваться выдачи ордеров на арест журналистов из России
Видеокадры с освобожденными российскими и украинскими военными в рамках обмена
Познер заявил, что его выступления с Ургантом в Европе не касаются политики
Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры
Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Алла Пугачева выпустила новую песню «Не высовывайся, дочка» об Орбакайте
«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке
Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов
Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов
Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94
Золото на исторических максимумах: 5 способов купить драгметалл