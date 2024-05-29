Хабиб Нурмагомедов вернулся в ММА спустя полтора года
Хабиб Нурмагомедов будет секундировать Ислама Махачева в чемпионском бою UFC с Дастином Порье. Об этом сообщил Махачев, его комментарий приводит пресс-служба UFC.
«Он будет в моем углу. Честно говоря, я очень счастлив. Он один из лучших как секундант, как тренер, как брат и как друг», — сказал Махачев.
Россиянин на этой неделе проведет третью защиту чемпионского титула UFC в легком весе. Бой с американцем Дастином Порье пройдет в Нью-Арке (штат Нью-Джерси, США), поединок начнется около 7:00 мск 2 июня.
Нурмагомедов в январе 2023 года заявил, что полностью ушел из ММА. После этого он ни разу не появлялся в качестве секунданта бойцов своей команды, среди которых и Махачев.
В последний раз Нурмагомедов работал на поединке Махачева в бою с Чарльзом Оливейрой 22 октября 2022 года, по итогам которого он завоевал чемпионский титул. После Нурмагомедов ни разу не выступал в качестве секунданта. Махачев с того времени провел два победных боя с австралийцем Александром Волкановски.
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