Махачев после победы в бою на UFC: Порье смог доставить мне много трудностей

Махачев заявил, что Порье доставил ему много трудностей в чемпионском бою

Российский боец UFC Ислам Махачев отметил, что американец Дастин Порье был блестяще подготовлен к бою

Ислам Махачев (Фото: Matt Davies / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев после победы над Дастином Порье в чемпионском бою на турнире UFC 302 заявил, что американский боец доставил ему много трудностей в поединке.

Поединок завершился победой Махачева удушающим приемом в пятом раунде. Махачев защитил защитил титул чемпиона промоушена в легком весе.

«Его тренер сработал очень хорошо. Он легенда, настоящий чемпион. Дастин был блестяще подготовлен. Порье смог доставить мне много трудностей. Это один из моих любимых удушающих. И мне неважно, уставший я или свежий», — сказал Махачев.

На счету 32-летнего Махачева 26 побед при одном поражении в карьере ММА. В активе 35-летнего Порье 30 побед, девять поражений, еще один поединок был признан несостоявшимся.