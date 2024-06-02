Махачев заявил, что Порье доставил ему много трудностей в чемпионском бою
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев после победы над Дастином Порье в чемпионском бою на турнире UFC 302 заявил, что американский боец доставил ему много трудностей в поединке.
Поединок завершился победой Махачева удушающим приемом в пятом раунде. Махачев защитил защитил титул чемпиона промоушена в легком весе.
«Его тренер сработал очень хорошо. Он легенда, настоящий чемпион. Дастин был блестяще подготовлен. Порье смог доставить мне много трудностей. Это один из моих любимых удушающих. И мне неважно, уставший я или свежий», — сказал Махачев.
На счету 32-летнего Махачева 26 побед при одном поражении в карьере ММА. В активе 35-летнего Порье 30 побед, девять поражений, еще один поединок был признан несостоявшимся.
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