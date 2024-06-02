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Глава UFC назвал психами считающих Махачева лучшим вне веса

Глава UFC Уайт: только психи называют Махачева лучшим вне зависимости от веса
Дэйна Уайт считает, что, пока Джон Джонс продолжает драться и присутствует в рейтингах, никто другой не может считаться лучшим
Дэйна Уайт
Дэйна Уайт (Фото: Global Look Press)

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев не является лучшим бойцом вне зависимости от категории. Такое мнение президент UFC Дэйна Уайт высказал на пресс-конференции.

Махачев занимает первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории.

«Ислам невероятен и один из лучших бойцов всех времен, — отметил Уайт. — Но я не считаю, что он лучший вне зависимости от весовых категорий. Ты просто псих, если называешь Махачева лучшим бойцом вне зависимости от категории при Джоне Джонсе. И ты не должен составлять никакие рейтинги, если так считаешь».

Глава UFC напомнил, что Джонс не проиграл ни одного поединка без учета технических поражений из-за дисквалификаций. «Когда вы задумываетесь о значении рейтинга вне зависимости от весовых категорий? Джонс перешел в тяжелый вес и уничтожил лучших бойцов в мире, — добавил Уайт. — Пока Джонс продолжает драться и присутствует в рейтингах, никто другой не может считаться лучшим».

Махачев 2 июня победил американца Дастина Порье удушающим приемом в пятом раунде. Он одержал 14-ю победу подряд и в третий раз защитил чемпионский титул.

Никто в истории легкого веса не одерживал 14 побед подряд. Абсолютный рекорд UFC принадлежит бразильцу Андерсону Сильве — 16. Махачев также повторил рекорд дивизиона по количеству защит. Всего в активе 32-летнего россиянина 26 побед при одном поражении.

На счету 36-летнего американца 27 побед и одно поражение. Джонс является чемпионом UFC в тяжелом весе и экс-чемпионом UFC в полутяжелом весе. Джонс занимает второе место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории.

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UFC Ислам Махачев Хабиб Нурмагомедов Дэйна Уайт смешанные единоборства (ММА)
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