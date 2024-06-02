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Названа дата боя Бивола и Бетербиева за титул абсолютного чемпиона мира

Бой Бивол — Бетербиев за титул абсолютного чемпиона мира пройдет 12 октября
Поединок состоится 12 октябре в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Изначально бой был запланирован на 1 июня, но Бетербиев получил травму. Вместо этого Бивол сразился с Маликом Зинадом, нокаутировав ливийца в шестом раунде
Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол
Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Бой между российскими боксерами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,38 кг) состоится 12 октябре Эр-Рияде. Об этом было объявлено после поединка Бивола в столице Саудовской Аравии против ливийца Малика Зинада.

Бивол нокаутировал Зинада в шестом раунде.

Бой российских боксеров должен был пройти 1 июня, но Бетербиев получил травму колена и поединок был перенесен. Вместо Бетербиева на бой с Биволом вышел Зинад.

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Бетербиев владеет титулами по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). Бивол защитил титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Оба боксера пока не проиграли ни одного боя на профессиональном ринге — у 33-летнего Бивола 23 победы, у 39-летнего Бетербиева их 20.

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Иван Витченко Иван Витченко
бокс Дмитрий Бивол Артур Бетербиев
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