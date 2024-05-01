Рублев объяснил победу над Алькарасом «абсолютным спокойствием»

Рублев: я был абсолютно спокоен в матче с Алькарасом, даже когда проигрывал

Россиянин одержал волевую победу над третьей ракеткой мира, сделав в матче пять эйсов. По словам Рублева, ему удавалось сохранять самообладание даже во время проигранного сета

Андрей Рублев (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Вторая ракетка России Андрей Рублев заявил, что смог победить испанца Карлоса Алькараса на турнире в Мадриде благодаря абсолютному спокойствию и хорошей подаче. Слова россиянина приводит пресс-служба ATP.

Россиянин в трех сетах переиграл третью ракетку мира и двукратного чемпиона мадридского «Мастерса» — 4:6, 6:3, 6:2 и вышел в полуфинал. Рублев сделал пять эйсов против одного у испанца. Ранее Рублев неоднократно жаловался на проблемы с эмоциями во время игр.

«Думаю, что подача сэкономила мне много времени сегодня, — сказал Рублев. — Я думаю, ключевым стало то, что я был абсолютно спокоен весь матч. Я не сказал ни слова, даже когда проигрывал. А к концу матча я даже стал лучше подавать».

Рублев проиграл в Мадриде только один сет — первый в матче с Алькарасом. Россиянин заявил, что не будет думать о том, что у него наладилась игра, потому что совсем недавно у него было шесть недель без побед — он выиграл только один матч за четыре турнира.

В полуфинале Рублев сыграет с американцем Тейлором Фрицем или аргентинцем Франсиско Серундоло.