«Спартак» победил «Динамо» и вышел в финал «пути регионов» Кубка России
«Спартак» обыграл «Динамо» в московском дерби и вышел в финал «пути регионов» Кубка России.
Матч второго полуфинального этапа на стадионе «Динамо» завершился со счетом 0:2.
На шестой минуте у «Спартака» мышечную травму получил защитник Срджан Бабич, а на девятой «красно-белые» вышли вперед благодаря удару головой Александра Соболева.
На 39-й минуте у «красно-белых» забил Михаил Игнатов, мяч засчитали после длительной проверки VAR.
У Соболева в этом сезоне пять голов и две передачи в пяти дерби с «Динамо», а всего он девять раз забивал «бело-голубым» за карьеру.
Матч стал самым посещаемым на арене «Динамо» после введения Fan ID с начала 2023 года — 25 512 зрителей.
«Спартак» выиграл у «Динамо» четыре дерби из пяти в этом сезоне. «Красно-белые» под руководством Владимира Слишковича продлили беспроигрышную серию после отставки Гильермо Абаскаля до пяти матчей (три победы, две нулевые ничьи).
Второй финалист «пути регионов» определится 2 мая в противостоянии «Ростова» и калининградской «Балтики».
В финале «пути РПЛ» сыграют ЦСКА и «Зенит», первый матч пройдет 2 мая в Москве.
Суперфинал Кубка России пройдет 2 июня в «Лужниках».
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