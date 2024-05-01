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«Спартак» победил «Динамо» и вышел в финал «пути регионов» Кубка России

«Спартак» победил «Динамо» и вышел в финал «пути регионов» Кубка России
Матч на арене «бело-голубых» завершился со счетом 0:2. По голу и передаче записали на свой счет Александр Соболев и Михаил Игнатов. «Спартак» выиграл у «Динамо» четыре матча сезона из пяти
Фото: Телеграм-канал ФК «Спартак»
Фото: Телеграм-канал ФК «Спартак»

«Спартак» обыграл «Динамо» в московском дерби и вышел в финал «пути регионов» Кубка России.

Матч второго полуфинального этапа на стадионе «Динамо» завершился со счетом 0:2.

На шестой минуте у «Спартака» мышечную травму получил защитник Срджан Бабич, а на девятой «красно-белые» вышли вперед благодаря удару головой Александра Соболева.

На 39-й минуте у «красно-белых» забил Михаил Игнатов, мяч засчитали после длительной проверки VAR.

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У Соболева в этом сезоне пять голов и две передачи в пяти дерби с «Динамо», а всего он девять раз забивал «бело-голубым» за карьеру.

Матч стал самым посещаемым на арене «Динамо» после введения Fan ID с начала 2023 года — 25 512 зрителей.

«Спартак» выиграл у «Динамо» четыре дерби из пяти в этом сезоне. «Красно-белые» под руководством Владимира Слишковича продлили беспроигрышную серию после отставки Гильермо Абаскаля до пяти матчей (три победы, две нулевые ничьи).

Второй финалист «пути регионов» определится 2 мая в противостоянии «Ростова» и калининградской «Балтики».

В финале «пути РПЛ» сыграют ЦСКА и «Зенит», первый матч пройдет 2 мая в Москве.

Суперфинал Кубка России пройдет 2 июня в «Лужниках».

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Анна Сатдинова
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