Футбольная сборная России впервые за девять лет сыграет с Белоруссией
Товарищеский матч между сборными России и Белоруссии пройдет в Минске 7 июня, сообщила пресс-служба РФС.
Ранее игра планировалась на 8 июня.
Это будет первый гостевой матч команды Валерия Карпина в этом году.
Белорусы занимают 97-е место в рейтинге ФИФА, россияне — 35-е.
Команды ранее четыре раза играли между собой, последняя встреча прошла в июне 2015 года и завершилась победой сборной России со счетом 4:2.
Сборная России с февраля 2022 года отстранена от турниров ФИФА и УЕФА. Санкции к белорусским командам были мягче — им запрещено проводить международные матчи дома, они играют на нейтральных полях без зрителей.
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