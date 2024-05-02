Футбольная сборная России впервые за девять лет сыграет с Белоруссией

Игра пройдет 7 июня. Команды проведут первый матч с 2015 года

Главный тренер сборной России Валерий Карпин (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Товарищеский матч между сборными России и Белоруссии пройдет в Минске 7 июня, сообщила пресс-служба РФС.

Ранее игра планировалась на 8 июня.

Это будет первый гостевой матч команды Валерия Карпина в этом году.

Белорусы занимают 97-е место в рейтинге ФИФА, россияне — 35-е.

Команды ранее четыре раза играли между собой, последняя встреча прошла в июне 2015 года и завершилась победой сборной России со счетом 4:2.

Сборная России с февраля 2022 года отстранена от турниров ФИФА и УЕФА. Санкции к белорусским командам были мягче — им запрещено проводить международные матчи дома, они играют на нейтральных полях без зрителей.