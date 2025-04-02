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Большунов выиграл четвертую гонку подряд

Лыжник Большунов выиграл гонку преследования в финале Кубка России
В тройку призеров также вошли Савелий Коростелев и Сергей Ардашев
Александр Большунов
Александр Большунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов победил в гонке преследования на 10 км классическим стилем в финале Кубка России в Кировске (Мурманская область).

Большунов показал время 26 минут 5,1 секунды. Второй результат у Савелия Коростелева (отставание 47 секунд), третьим стал Сергей Ардашев (+1 минута 40,5 секунды).

Большунов выиграл четвертый старт подряд.

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В Кировске у мужчин еще запланированы гонка на 15 км свободным стилем и масс-старт на 10 км.

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Анна Сатдинова
лыжи Александр Большунов Савелий Коростелев
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