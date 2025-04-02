Большунов выиграл четвертую гонку подряд
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов победил в гонке преследования на 10 км классическим стилем в финале Кубка России в Кировске (Мурманская область).
Большунов показал время 26 минут 5,1 секунды. Второй результат у Савелия Коростелева (отставание 47 секунд), третьим стал Сергей Ардашев (+1 минута 40,5 секунды).
Большунов выиграл четвертый старт подряд.
В Кировске у мужчин еще запланированы гонка на 15 км свободным стилем и масс-старт на 10 км.
Российские лыжники отстранены от соревнований международной федерации (FIS) с 2022 года.
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