Большунов выиграл четвертую гонку подряд

В тройку призеров также вошли Савелий Коростелев и Сергей Ардашев

Александр Большунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов победил в гонке преследования на 10 км классическим стилем в финале Кубка России в Кировске (Мурманская область).

Большунов показал время 26 минут 5,1 секунды. Второй результат у Савелия Коростелева (отставание 47 секунд), третьим стал Сергей Ардашев (+1 минута 40,5 секунды).

Большунов выиграл четвертый старт подряд.

В Кировске у мужчин еще запланированы гонка на 15 км свободным стилем и масс-старт на 10 км.

Российские лыжники отстранены от соревнований международной федерации (FIS) с 2022 года.