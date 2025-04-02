Лыжница Терентьева выиграла 12-ю гонку подряд
Олимпийская чемпионка Наталья Терентьева (Непряева) выиграла гонку преследования в финале Кубка России в Кировске (Мурманская область).
Терентьева преодолела 10 км классическим стилем за 30 минут 1 секунду. Второе место у Дарьи Непряевой, которая проиграла 29,5 секунды. Бронза у Ольги Сергеевой (отставание — 1 минута 11,5 секунды).
Терентьева выиграла все гонки, в которых участвовала, после спринта на январском этапе Кубка в Казани. Это ее 12-я победа подряд.
Лыжница, у которого в августе родилась дочь, вернулась к соревнованиям в конце декабря.
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