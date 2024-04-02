Победитель этапа Гран-при по фигурному катанию покинул группу Мишина

Матвей Ветлугин теперь будет заниматься у Евгения Рукавицына

Матвей Ветлугин (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press)

Российский фигурист Матвей Ветлугин покинул группу тренера Алексея Мишина. Об этом «Матч ТВ» сообщила супруга Мишина, заслуженный тренер России Татьяна Мишина.

«Матвей сказал, что он хочет попробовать в новой группе расти дальше. Ничего тут такого нет. Конфликтных ситуаций не было. Просто Матвей выразил желание поработать с другим тренерским штабом», — сказала Мишина.

«РИА Новости» ранее 2 апреля сообщило, что Ветлугин перешел в группу Евгения Рукавицына.

В пресс-службе Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга рассказали ТАСС, что переход еще официально не оформлен. «Фигурист провел первые две тренировки. Пока этот переход не утвержден, это может произойти на ближайшем исполкоме Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга», — сообщили там.

Ветлугину 20 лет, в нынешнем сезоне на его счету одна победа на этапе серии Гран-при России. На последнем чемпионате страны в Челябинске фигурист занял 14-е место.