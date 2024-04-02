Победитель этапа Гран-при по фигурному катанию покинул группу Мишина
Российский фигурист Матвей Ветлугин покинул группу тренера Алексея Мишина. Об этом «Матч ТВ» сообщила супруга Мишина, заслуженный тренер России Татьяна Мишина.
«Матвей сказал, что он хочет попробовать в новой группе расти дальше. Ничего тут такого нет. Конфликтных ситуаций не было. Просто Матвей выразил желание поработать с другим тренерским штабом», — сказала Мишина.
«РИА Новости» ранее 2 апреля сообщило, что Ветлугин перешел в группу Евгения Рукавицына.
В пресс-службе Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга рассказали ТАСС, что переход еще официально не оформлен. «Фигурист провел первые две тренировки. Пока этот переход не утвержден, это может произойти на ближайшем исполкоме Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга», — сообщили там.
Ветлугину 20 лет, в нынешнем сезоне на его счету одна победа на этапе серии Гран-при России. На последнем чемпионате страны в Челябинске фигурист занял 14-е место.
Цена барреля Brent впервые с октября 2023 года превысила $89. Почему нефть дорожает
АвтоВАЗ побил 11-летний рекорд продаж. Что происходит
В Россию из Украины пытались провезти взрывчатку в иконах. Видео
Каждый второй заемщик по ипотеке в России в 2024 году получил отказ
В финской школе 12-летний ребенок открыл стрельбу по людям
В Абхазии упал вертолет Ми-24. Видео
В Подмосковье из-за разлива реки эвакуируют львов. Видео
13 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит?
Forbes назвал богатейших людей России. Список
Умерла звезда советского кино
Все больше стран отказываются принимать карту «Мир». Как платить за границей?