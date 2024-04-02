 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Победитель этапа Гран-при по фигурному катанию покинул группу Мишина

Фигурист Ветлугин перешел из группы тренера Мишина к Рукавицыну
Матвей Ветлугин теперь будет заниматься у Евгения Рукавицына
Матвей Ветлугин
Матвей Ветлугин (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press)

Российский фигурист Матвей Ветлугин покинул группу тренера Алексея Мишина. Об этом «Матч ТВ» сообщила супруга Мишина, заслуженный тренер России Татьяна Мишина.

«Матвей сказал, что он хочет попробовать в новой группе расти дальше. Ничего тут такого нет. Конфликтных ситуаций не было. Просто Матвей выразил желание поработать с другим тренерским штабом», — сказала Мишина.

Тарасова назвала фигуриста, который стал открытием сезона
Спорт
Владислав Дикиджи

«РИА Новости» ранее 2 апреля сообщило, что Ветлугин перешел в группу Евгения Рукавицына.

В пресс-службе Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга рассказали ТАСС, что переход еще официально не оформлен. «Фигурист провел первые две тренировки. Пока этот переход не утвержден, это может произойти на ближайшем исполкоме Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга», — сообщили там.

Ветлугину 20 лет, в нынешнем сезоне на его счету одна победа на этапе серии Гран-при России. На последнем чемпионате страны в Челябинске фигурист занял 14-е место.

Цена барреля Brent впервые с октября 2023 года превысила $89. Почему нефть дорожает

АвтоВАЗ побил 11-летний рекорд продаж. Что происходит

В Россию из Украины пытались провезти взрывчатку в иконах. Видео

Каждый второй заемщик по ипотеке в России в 2024 году получил отказ

В финской школе 12-летний ребенок открыл стрельбу по людям

В Абхазии упал вертолет Ми-24. Видео

В Подмосковье из-за разлива реки эвакуируют львов. Видео

13 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит?

Forbes назвал богатейших людей России. Список

Умерла звезда советского кино

Все больше стран отказываются принимать карту «Мир». Как платить за границей?

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание
Материалы по теме
Российская фигуристка рассказала, что ее часто путают с Загитовой
Спорт
Американский фигурист с русскими корнями победил на чемпионате мира
Спорт
Фигурист Галлямов ответил чемпионке Европы на слова о деле Валиевой
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 99,41 (-0,15) Инвестиции, 16:46 Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 92,53 (+0,23) Инвестиции, 16:46
Столтенберг предложит создать фонд взносов на $100 млрд для помощи Киеву Политика, 21:31
В Курской области сбили беспилотник Политика, 21:11
Владелец «Сплетника» и «Большого города» продаст бизнес Бизнес, 21:07
Путин пообещал распространить статус инвалида боевых действий на ЧВК Политика, 21:03
Российский баскетболист выставил свою кандидатуру на драфт НБА Спорт, 20:58
«Роскосмос» утвердил эскизный проект российской орбитальной станции Технологии и медиа, 20:42
В ООН осудили атаку дронов на гражданские объекты в Татарстане Политика, 20:32
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
В работе Telegram произошел сбой Технологии и медиа, 20:25
Папа римский посвятил апрельское молитвенное наставление правам женщины Общество, 20:17
Победитель этапа Гран-при по фигурному катанию покинул группу Мишина Спорт, 20:00
Си Цзиньпин заявил Байдену о непреодолимой красной линии Политика, 19:57
Альфа-банк и АЛРОСА запустили финансовый инструмент «Цифровые караты» Пресс-релиз, 19:49
Кустурица поделился с Путиным планами экранизировать Толстого и Гоголя Политика, 19:47
Астана опровергла вылет дронов в Татарстан с территории Казахстана Политика, 19:45