Тарасова назвала фигуриста, который стал открытием сезона

Заслуженный тренер СССР надеется, что 19-летний Владислав Дикиджи станет стабильным лидером российского фигурного катания

Владислав Дикиджи (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает Владислава Дикиджи открытием сезона в российском фигурном катании. Об этом она заявила «Матч ТВ».

«Для меня открытие сезона — Дикиджи. Он запомнился мне больше всех. Дикиджи — новинка сезона. Надеюсь, он станет стабильным лидером российского фигурного катания, а если у него и будет перепад в карьере, то только вверх», — сказала Тарасова.

19-летний Дикиджи стал серебряным призером чемпионата России, выиграл два этапа Гран-при, завоевал бронзовую медаль на Спартакиаде.

В начале марта Дикиджи опубликовал в телеграм-канале видео исполнения четверного акселя, который считается самым сложным прыжком в фигурном катании. На соревнованиях четверной аксель первым пытался прыгнуть японец Юдзуру Ханю, чисто исполнить элемент удалось американцу Илье Малинину.