Мбаппе пригрозил судом шашлычной за использование его имени в меню
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе пригрозил судом владельцу марсельской шашлычной Klüb kebab за использование его имени в описании одного из его сэндвичей. Об этом сообщает ESPN.
Владельцем этой шашлычной является Мохамед Хенни, известный в Марселе блогер с 1,8 млн подписчиков в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России). В описании одного из сэндвичей в этом заведении говорится, что он приготовлен с булкой, которая «такая же круглая, как череп Мбаппе».
Хенни рассказал, что получил письмо от адвокатов Мбаппе с требованием удалить из меню имя футболиста в течение восьми дней. В противном случае на Хенни подадут в суд за использование имени Мбаппе без его согласия в коммерческих целях.
«Тебе не стыдно? Тебе больше нечего делать? Судиться со мной за что-то настолько бесполезное? Это невероятно. Я не могу в это поверить!» — обратился Хенни к Мбаппе.
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