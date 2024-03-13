 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Мбаппе пригрозил судом шашлычной за использование его имени в меню

Мбаппе пригрозил судом марсельской шашлычной за использование его имени в меню
В описании одного из сэндвичей в Klüb kebab в Марселе говорится, что он приготовлен с булкой, которая «такая же круглая, как череп Мбаппе». Адвокаты Мбаппе потребовали убрать имя футболиста из меню
Калиан Мбаппе
Калиан Мбаппе (Фото: David Ramos / Getty Images)

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе пригрозил судом владельцу марсельской шашлычной Klüb kebab за использование его имени в описании одного из его сэндвичей. Об этом сообщает ESPN.

Владельцем этой шашлычной является Мохамед Хенни, известный в Марселе блогер с 1,8 млн подписчиков в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России). В описании одного из сэндвичей в этом заведении говорится, что он приготовлен с булкой, которая «такая же круглая, как череп Мбаппе».

Мбаппе пригрозил судом шашлычной за использование его имени в меню

Хенни рассказал, что получил письмо от адвокатов Мбаппе с требованием удалить из меню имя футболиста в течение восьми дней. В противном случае на Хенни подадут в суд за использование имени Мбаппе без его согласия в коммерческих целях.

«Тебе не стыдно? Тебе больше нечего делать? Судиться со мной за что-то настолько бесполезное? Это невероятно. Я не могу в это поверить!» — обратился Хенни к Мбаппе.

Килиан Мбаппе покинет ПСЖ по окончании сезона
Спорт
Килиан Мбаппе

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Килиан Мбаппе суд ПСЖ
Материалы по теме
Мбаппе встретился с Макроном и эмиром Катара на званом ужине
Спорт
Marca назвала оклад Мбаппе в «Реале»
Спорт
Журналист Marca узнал, что Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 100,19 (+0,83) Инвестиции, 16:42 Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 91,54 (+0,66) Инвестиции, 16:42
Нижняя палата Конгресса США одобрила законопроект о запрете TikTok Технологии и медиа, 20:30
Путин отменил передачу Росимуществу акций иностранцев в «дочке» Danone Бизнес, 20:28
Мбаппе пригрозил судом шашлычной за использование его имени в меню Спорт, 20:22
В Москве девушку оштрафовали за вышитую желто-синюю незабудку на сумке Политика, 20:19
Более 500 авиарейсов в Германии оказались под угрозой из-за забастовки Общество, 20:15
В «Ленте» объяснили исчезновение из ассортимента Milka и Alpen Gold Бизнес, 20:12
«Урал» в серии пенальти победил клуб из Первой лиги в Кубке России Спорт, 20:12
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Кухня-гостиная с тремя окнами и камины: все – о новом квартале в Москве РБК и Forma, 20:10
Кадыров показал кадры отражения атаки диверсантов Политика, 20:10
Новый глава Тайваня пообещал бороться за стабильность в регионе Политика, 20:03
Глава МЧС предложил оповещать о ЧС через домофоны Политика, 19:57
Минстрой назвал сроки запуска строительства деревянных многоэтажек Недвижимость, 19:45
Британия продлила размещение системы ПВО Sky Sabre в Польше Политика, 19:34
Спрос на элитное жилье с предчистовой отделкой в Москве вырос в 6,75 раза Недвижимость, 19:28