Мбаппе пригрозил судом шашлычной за использование его имени в меню

В описании одного из сэндвичей в Klüb kebab в Марселе говорится, что он приготовлен с булкой, которая «такая же круглая, как череп Мбаппе». Адвокаты Мбаппе потребовали убрать имя футболиста из меню

Калиан Мбаппе (Фото: David Ramos / Getty Images)

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе пригрозил судом владельцу марсельской шашлычной Klüb kebab за использование его имени в описании одного из его сэндвичей. Об этом сообщает ESPN.

Владельцем этой шашлычной является Мохамед Хенни, известный в Марселе блогер с 1,8 млн подписчиков в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России). В описании одного из сэндвичей в этом заведении говорится, что он приготовлен с булкой, которая «такая же круглая, как череп Мбаппе».

Хенни рассказал, что получил письмо от адвокатов Мбаппе с требованием удалить из меню имя футболиста в течение восьми дней. В противном случае на Хенни подадут в суд за использование имени Мбаппе без его согласия в коммерческих целях.

«Тебе не стыдно? Тебе больше нечего делать? Судиться со мной за что-то настолько бесполезное? Это невероятно. Я не могу в это поверить!» — обратился Хенни к Мбаппе.