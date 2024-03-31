Три фаворита сенсационно проиграли в четвертьфинале КХЛ: в чем причины

Омский «Авангард», московское «Динамо» и петербургский СКА сенсационно вылетели в четвертьфинале плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В чем причины поражения — в подборке «РБК Спорт»

Фото: Валентина Певцова / ТАСС

Ярославский «Локомотив» 30 марта в гостях обыграл омский «Авангард» со счетом 2:0 в седьмом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ. Счет в серии до четырех побед стал 4–3 в пользу «Локомотива».

В этом сезоне клубы во втором раунде играют с соперниками из другой конференции.

Ранее, 25 марта, петербургский СКА в пятом матче четвертьфинальной серии проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту», который впервые вышел в полуфинал Кубка Гагарина. СКА в последний раз вылетал во втором раунде в 2014 году от ярославского «Локомотива» и с тех пор доходил как минимум до финала конференции, в 2015 и 2017 годах брал Кубок Гагарина.

Также в 1/4 финала плей-офф московское «Динамо», которое выиграло регулярный чемпионат Западной конференции, сенсационно вылетело от челябинского «Трактора» (4–0).

Впервые в истории КХЛ две команды с посевом «5–8» вышли в полуфинал Кубка Гагарина — «Автомобилист» был пятым в Восточной конференции, «Трактор» — шестым.

Кроме того, за Кубок Гагарина не смогут побороться все чемпионы последних шести сезонов: ЦСКА (2019, 2022, 2023), «Ак Барс» (2018), которые проиграли в первом раунде плей-офф, а также СКА (2017) и «Авангард» (2021). В чем же причины поражений фаворитов — в подборке «РБК Спорт».

Мнение экспертов

Алексей Дементьев, бывший скаут клубов НХЛ «Оттава» и «Нэшвилл»

«Очень жаль, что команды вылетают и мы их больше не увидим в этом году. Результаты очень интересные, мне нравятся перекрестные матчи. Мы видим доминирование Востока на данный момент. Тяжело назвать один фактор в поражении. Стечение обстоятельств: вмешиваются травмы, психологическое и физическое состояние команды.

Если мы будем говорить о СКА, где-то неудачно сыграл Никита Серебряков. Территориальное преимущество не принесло успеха. Очень жаль, что команда вылетела, потому что СКА показывал хороший задор и посыл — законодатель мод: количество зрителей, организация и проведение матчей. Со спортивной стороны здесь очень сложно выиграть командой, которая имела и имеет столько изменений каждый год», — заявил Дементьев «РБК Спорт».

«Динамо» очень сильно провело регулярный чемпионат. Но существуют базовые требования к подготовке работы команды. К сожалению, на момент участия в плей-офф «Динамо» не было видно. У них не было сил. Чтобы правильно выстроить работу, иногда необходимо жертвовать какой-то частью регулярного чемпионата, чтобы команда пошла вперед. Тот же «Трактор» проиграл пять игр подряд, в плей-офф они выходили якобы в неоптимальной форме. Смотрите, что происходит. Либо случайно, либо грамотнонаправленно команда находится на пике. Этот момент, который является основным постулатом классической работы советской школы хоккея, на сегодняшний день утрачен», — добавил он.

«Локомотив» сыграл очень уверенно. Мне кажется, что на сегодняшний день самая сильная защитная линия в лиге у Ярославля. В принципе, они это показали. Плюс к тому, что начали очень активно первый период. Ярославль в своем развитии делает серьезные, поступательные шаги к вершинам результата, который они сейчас показывают. Ярославль извлек уроки из ошибок, которые они допускали ранее, и просто не оставил шансов «Авангарду». Такие матчи играют огромную роль для становления коллектива», — заключил Дементьев.

Александр Кожевников, двукратный олимпийский чемпион, экс-нападающий «Спартака»

«После первой игры было понятно, что очень хорошо выглядит «Автомобилист». Они давно собирали команду, сейчас получилось собрать. Есть доверие к тренеру, всегда был подбор игроков хороший, сейчас их час настал. Тренерская работа видна. СКА не хватило реализации. Нужно играть немного грамотнее, не только желание, а должен быть разум. Видно, что опыт выиграл молодежь — желание огромное, наглость хорошая. Не хватило немного спокойствия.

У «Трактора» была команда. «Динамо» уступило в командной игре, динамовцам трудно выигрывать одним звеном. Этот розыгрыш непредсказуемый. Я и многие другие давно говорили, что надо делать перекрестные игры. Почему-то считалось, что у нас Запад сильнее, чем Восток, но я никогда в это не верил. Сейчас доказывают, что практически одинаковые команды. Плей-офф — совсем другая психология.

У «Авангарда» вообще неровная игра. Стремление-то было, но, скорее всего, не хватило эмоций. Все-таки вытаскивать три игры — это тяжелая работа. В принципе, сезон у них был неплохой. Тяжело предугадать, как выступит «Локомотив», будем наблюдать», — отметил Кожевников «РБК Спорт».

Вячеслав Быков, бывший тренер сборной России по хоккею

«Так как опыт работы в хоккее у меня достаточный, меня сложно чем-то удивить. На этом этапе, когда идет борьба за завоевание Кубка Гагарина, идет очень серьезная работа. Выигрывает и проходит дальше сильнейший. Те, кто работает на своих сильных сторонах, используя слабости соперников, те и имеют успех. СКА — молодая команда. Они должны пройти через такие испытания, когда соперник бывает лучше, делая анализ, и расти дальше», — сказал Быков «РБК Спорт».

«Уважаемый Александр Иванович вообще не должен говорить таких слов в силу того, что это неуважение к судейскому корпусу, который является частью Континентальной хоккейной лиги и старается профессионально подойти к своим обязанностям и своей работе. Озвучивать свою точку зрения по отношению к судейскому корпусу по меньшей мере некорректно. Могут быть какие-то небольшие ошибки судей, это тоже люди, но предвзятость — это неправильно говорить. Это люди, которые стараются выполнять свою работу профессионально. Мне кажется, что зря так высказался. Думаю, что нужно всегда искать ошибки в себе и смотреть, в связи с чем произошел сбой, делать анализ. А на кого-то просто спихнуть — это по меньшей мере звучит по-детски, несерьезно», — отметил Быков.

СКА 25 марта уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 4:5 и завершил выступление в Кубке Гагарина, проиграв серию 1/4 финала в пяти матчах. Председатель совета директоров петербургского клуба Александр Медведев обвинил судей в предвзятости.

Александр Зайцев, бывший арбитр международной категории

«Безапелляционные слова председателя совета директоров СКА. К сожалению, в судействе господин Медведев никак не соображает, и слушать его непрофессиональный лепет даже не стоит. Куда он на судей пищит, они выполняют все те пункты, которые утвердили перед началом сезона. Все судьи отработали отлично. Даже удивлен судьей Евгением Гамалеем, которого я считал очень слабым судьей. Здесь к нему никаких претензий. Здорово отработал», — сказал Зайцев «РБК Спорт».

«Я понимаю их озабоченность. Но правила такие. Раньше было, что если ты выбиваешь шайбу, а потом валишь игрока, то это не считалось, но сейчас отменили это правило. Даже если ты раньше коснулся шайбы и повалил игрока, это удаление. Пускай правила меняет, звонит в Международную федерацию хоккея, с которой мы не умеем разговаривать, которая на нас плюет, и с них требует. Пускай к президентам клубов обратится», — добавил он.

«Как воспитанник динамовского клуба, могу сказать, что там сейчас бардак. Неужели нельзя было подготовиться к плей-офф и найти вратаря, как это сделал СКА. Кто там сидит вообще, они соображают? Что касается СКА — бежать можно и на рынок. «Автомобилист» сыграл очень грамотно. СКА не перестроились, потому что они молодые, у них не было того «ветерана-старичка», который мог бы это наладить. Всех уволили, ставку сделали на молодежь, вот и дождались», — сказал Зайцев.