Российский вратарь Федотов дебютировал в НХЛ после скандального сезона в КХЛ

Российский вратарь дебютировал в НХЛ после скандального сезона в КХЛ

Федотов стал 12-м российским голкипером в нынешнем чемпионате НХЛ, что повторяет рекорд, который был установлен в прошлом сезоне

Иван Федотов (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

Российский вратарь «Филадельфия Флайерз» Иван Федотов дебютировал в НХЛ в домашнем матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4).

Вратарь вышел на лед перед стартом второго периода, отразив 19 из 21 броска. В одном из первых эпизодов он остановил выход один на один лидера «Айлендерс» Мэтью Барзала.

В овертайме Федотов по ошибке встал в ворота «Айлендерс», которые защищал россиянин Семен Варламов.

Федотов стал 12-м российским голкипером в нынешнем чемпионате НХЛ, что повторяет рекорд, который был установлен в прошлом сезоне.

Федотов перешел в «Филадельфию» спустя день после расторжения соглашения с ЦСКА.

Россиян подписал однолетний контракт с «Филадельфией» летом 2022 года. Однако перед отъездом в НХЛ был задержан и позднее отправлен в армию. После прохождения службы подписал двухлетнее соглашение с ЦСКА.

В НХЛ опротестовали контракт Федотова с ЦСКА, поскольку у россиянина было действующее соглашение с «Филадельфией». В результате Международная федерация хоккея (IIHF) запретила ЦСКА международные трансферы на один сезон и дисквалифицировала игрока до конца 2023 года.

Несмотря на дисквалификацию, в ЦСКА подчеркнули, что заявят игрока на стартовый матч КХЛ с «Ак Барсом» и не намерены соблюдать решение IIHF. За несколько часов до игры стало известно, что КХЛ допустила Федотова к участию в матче.

По словам президента КХЛ Алексея Морозова, в защиту Федотова выступила Генпрокуратура и направила в ФХР, КХЛ и клуб предупреждение о недопустимости нарушения прав российского гражданина на труд.

В ответ глава IIHF Люк Тардифф пригрозил Федерации хоккея России новыми санкциями. Он также отметил, что о снятии отстранения российских команд не может быть и речи из-за дела Федотова.

По итогам регулярного сезона Федотов занял 26-е место по проценту отраженных бросков (91,4) и 16-е по коэффициенту надежности (2,37 пропущенной шайбы в среднем за игру). ЦСКА же занял шестое место в регулярке и вылетел в первом раунде плей-офф, что считается худшим результатом за десять лет.

Федотов — обладатель Кубка Гагарина 2022 года в составе ЦСКА и вице-чемпионом Олимпиады в Пекине в составе сборной России.