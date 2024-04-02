Российский голкипер вошел в число звезд дня в НХЛ
Российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Даниил Тарасов был признан третьей звездой прошедшего игрового дня в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.
В матче против «Колорадо Эвеланш» (4:1) Тарасов отразил 45 бросков. Всего в нынешнем сезоне 25-летний россиянин провел 23 матча, одержав восемь победу, пропуская в среднем 3,14 шайбы и отражая 90,9% бросков.
Первой звездой дня стал форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, который набрал 3 (2+1) очка в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:2).
Второй звездой признали нападающего «Торонто» Остона Мэттьюса, который в матче против «Флорида Пантерз» (6:4) забросил две шайбы и отдал голевую передачу.
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