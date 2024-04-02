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Российский голкипер вошел в число звезд дня в НХЛ

Российский голкипер «Коламбуса» Даниил Тарасов вошел в число звезд дня в НХЛ
Даниил Тарасов отразил 45 бросков в матче против «Колорадо» и помог «Коламбусу» победить со счетом 4:1
Даниил Тарасов
Даниил Тарасов (Фото: Russell LaBounty / USA TODAY Sports / Reuters)

Российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Даниил Тарасов был признан третьей звездой прошедшего игрового дня в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.

В матче против «Колорадо Эвеланш» (4:1) Тарасов отразил 45 бросков. Всего в нынешнем сезоне 25-летний россиянин провел 23 матча, одержав восемь победу, пропуская в среднем 3,14 шайбы и отражая 90,9% бросков.

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Первой звездой дня стал форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, который набрал 3 (2+1) очка в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:2).

Второй звездой признали нападающего «Торонто» Остона Мэттьюса, который в матче против «Флорида Пантерз» (6:4) забросил две шайбы и отдал голевую передачу.

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Хоккей НХЛ Коламбус Блю Джекетс Даниил Тарасов
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