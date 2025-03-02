Кадыров: у Сайтиева были проблемы с сердцем

Кадыров заявил, что у Сайтиева были проблемы с сердцем

Глава Чечни сообщил, что Бувайсар Сайтиев, умерший в 49 лет, проходил лечение в московской больнице. Он назвал титулованного борца «символом мужества, благородства и истинного кавказского духа»

Рамзан Кадыров и Бувайсар Сайтиев (Фото: Телеграм-канал Рамзана Кадырова)

Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев в последнее время проходил лечение в одной из московских больниц, у него были проблемы с сердцем, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Сайтиев умер в воскресенье, 2 марта, в возрасте 49 лет.

«Несмотря на все усилия врачей, его не стало. Но он останется в наших сердцах как человек, который посвятил свою жизнь спорту, воспитанию молодого поколения, служению своему народу», — написал Кадыров.

Глава Чечни назвал Сайтиева «символом мужества, благородства и истинного кавказского духа».

Уроженец Хасавюрта Сайтиев побеждал на Олимпиадах 1996, 2004 и 2008 годов, шесть раз выигрывал чемпионаты мира и Европы, является одним из самых титулованных вольников в истории.

После завершения карьеры Сайтиев был депутатом Госдумы VII созыва, возглавлял Федерацию спортивной борьбы Чечни.