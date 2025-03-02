Кадыров заявил, что у Сайтиева были проблемы с сердцем
Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев в последнее время проходил лечение в одной из московских больниц, у него были проблемы с сердцем, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Сайтиев умер в воскресенье, 2 марта, в возрасте 49 лет.
«Несмотря на все усилия врачей, его не стало. Но он останется в наших сердцах как человек, который посвятил свою жизнь спорту, воспитанию молодого поколения, служению своему народу», — написал Кадыров.
Глава Чечни назвал Сайтиева «символом мужества, благородства и истинного кавказского духа».
Уроженец Хасавюрта Сайтиев побеждал на Олимпиадах 1996, 2004 и 2008 годов, шесть раз выигрывал чемпионаты мира и Европы, является одним из самых титулованных вольников в истории.
После завершения карьеры Сайтиев был депутатом Госдумы VII созыва, возглавлял Федерацию спортивной борьбы Чечни.
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