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Кадыров заявил, что у Сайтиева были проблемы с сердцем

Кадыров: у Сайтиева были проблемы с сердцем
Глава Чечни сообщил, что Бувайсар Сайтиев, умерший в 49 лет, проходил лечение в московской больнице. Он назвал титулованного борца «символом мужества, благородства и истинного кавказского духа»
Рамзан Кадыров и Бувайсар Сайтиев
Рамзан Кадыров и Бувайсар Сайтиев (Фото: Телеграм-канал Рамзана Кадырова)

Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев в последнее время проходил лечение в одной из московских больниц, у него были проблемы с сердцем, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Сайтиев умер в воскресенье, 2 марта, в возрасте 49 лет.

«Несмотря на все усилия врачей, его не стало. Но он останется в наших сердцах как человек, который посвятил свою жизнь спорту, воспитанию молодого поколения, служению своему народу», — написал Кадыров.

Глава Чечни назвал Сайтиева «символом мужества, благородства и истинного кавказского духа».

Умер трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Бувайсар Сайтиев
Спорт
Бувайсар Сайтиев

Уроженец Хасавюрта Сайтиев побеждал на Олимпиадах 1996, 2004 и 2008 годов, шесть раз выигрывал чемпионаты мира и Европы, является одним из самых титулованных вольников в истории.

После завершения карьеры Сайтиев был депутатом Госдумы VII созыва, возглавлял Федерацию спортивной борьбы Чечни.

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Анна Сатдинова
вольная борьба Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
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