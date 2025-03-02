Умер трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Бувайсар Сайтиев
Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев скончался на 50-м году жизни, сообщил ТАСС президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
«Мне позвонили десять минут назад и сообщили, что такая беда. В голове не укладывается. Мы должны были завтра лететь вместе», — сказал Мамиашвили.
Сайтиев побеждал на Играх 1996, 2004 и 2008 годов (в весовой категории до 74 кг), по шесть раз выиграл чемпионаты мира и Европы, в 1998-м победил на Играх доброй воли. Считается одним из лучших борцов-вольников в истории. Завершил спортивную карьеру в 2009 году.
В 2016 году Сайтиев был избран депутатом Госдумы VII созыва, был членом комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.
Младший брат Сайтиева Адам является олимпийским чемпионом Сиднея в категории до 85 кг и двукратным чемпионом мира.
Трамп выгнал Зеленского из Белого дома
Госдепартамент США прекратил поддержку восстановления энергосети Украины
Полное видео конфликта Зеленского, Трампа и Вэнса
Трамп обвинил Зеленского в оскорблении США
Перепалка Трампа и Зеленского. Фоторепортаж
Трамп и Вэнс заявили, что не позволят использовать американский народ
Как отреагировал рынок на перепалку Трампа и Зеленского
В Китае пропал министр промышленности и информационный технологий
Как подготовить автомобиль к весне. Рекомендации экспертов
В деле «Домодедово» появились документы финразведки
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов