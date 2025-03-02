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Умер трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Бувайсар Сайтиев

Бувайсару Сайтиеву было 49 лет, он побеждал на Олимпиадах в 1996-м, 2004-м и 2008-м. В 2016 году его избрали депутатом Госдумы
Бувайсар Сайтиев
Бувайсар Сайтиев (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев скончался на 50-м году жизни, сообщил ТАСС президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

«Мне позвонили десять минут назад и сообщили, что такая беда. В голове не укладывается. Мы должны были завтра лететь вместе», — сказал Мамиашвили.

Сайтиев побеждал на Играх 1996, 2004 и 2008 годов (в весовой категории до 74 кг), по шесть раз выиграл чемпионаты мира и Европы, в 1998-м победил на Играх доброй воли. Считается одним из лучших борцов-вольников в истории. Завершил спортивную карьеру в 2009 году.

В 2016 году Сайтиев был избран депутатом Госдумы VII созыва, был членом комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Младший брат Сайтиева Адам является олимпийским чемпионом Сиднея в категории до 85 кг и двукратным чемпионом мира.

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Анна Сатдинова
вольная борьба
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