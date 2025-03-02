 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос про возвращение медалей

Агент Камилы Валиевой выгнал журналистку за вопрос про возвращение медалей
ТАСС ранее писал, что фигуристка не вернула медали, которых лишилась после дисквалификации. Агент фигуристки потребовал от журналистки, задавшей вопрос о наградах на мероприятии в Петербурге, уйти, сама Валиева отвечать не стала
Камила Валиева
Камила Валиева (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

Журналистку, задавшую Камиле Валиевой вопрос о том, собирается ли она вернуть медали после дисквалификации за допинг, выгнали с пресс-подхода на мероприятии в Санкт-Петербурге, сообщает Sport24.

Агент фигуристки Иван Кудрявцев сразу потребовал от журналистки выйти и заявил, что до тех пор Валиева отвечать не будет.

На вопрос о медалях Валиева отвечать не стала.

ТАСС 5 февраля со ссылкой на источник сообщил, что Валиева не вернула ни одну из медалей, которых была лишена решением Спортивного арбитражного суда (CAS).

Журова посоветовала Валиевой отдать отобранные за допинг медали
Спорт
Камила Валиева

Дисквалификация Валиевой закончится в декабре 2025 года.

После решения CAS Валиева потеряла все награды, завоеванные с 25 декабря 2021-го, в том числе золото чемпионата Европы, золотую, серебряную и бронзовую награды чемпионатов России, награды финала и этапов Гран-при России.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Трамп выгнал Зеленского из Белого дома

Госдепартамент США прекратил поддержку восстановления энергосети Украины

Полное видео конфликта Зеленского, Трампа и Вэнса

Трамп обвинил Зеленского в оскорблении США

Перепалка Трампа и Зеленского. Фоторепортаж

Трамп и Вэнс заявили, что не позволят использовать американский народ

Как отреагировал рынок на перепалку Трампа и Зеленского

В Китае пропал министр промышленности и информационный технологий

Как подготовить автомобиль к весне. Рекомендации экспертов

В деле «Домодедово» появились документы финразведки

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
фигурное катание Камила Валиева
Материалы по теме
Канадская фигуристка предложила Валиевой оставить себе отобранные медали
Спорт
В WADA сообщили о попытках связаться с Валиевой по поводу компенсации
Спорт
В РУСАДА объяснили разницу в наказании Валиевой и Свентек за триметазидин
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 91,57 (-0,47) Инвестиции, 01 мар, 10:20 Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 88,26 (+0,56) Инвестиции, 01 мар, 10:20
Бессент объяснил, что США хотели показать России сделкой с УкраинойПолитика, 20:07
Число пострадавших при стрельбе в ТЦ в Мытищах выросло до четырехОбщество, 20:03
Чего Россия стала больше поставлять в Китай, а чего — меньше. ИнфографикаЭкономика, 20:00
Клуб Ротенберга проиграл четвертый матч подряд в КХЛСпорт, 19:57
Египет передал России фигуранта дела о похищении человека в ДагестанеОбщество, 19:54
Что такое маркетплейс дизайнерской мебели и декора и как он работаетСтиль, 19:52
Уолтц сравнил Зеленского с «бывшей девушкой», спорящей обо всемПолитика, 19:39
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Авангард» выиграл восьмой матч подряд, победив «Спартак»Спорт, 19:38
Зачем нужен статус «квала» в РоссииРБК и Финам, 19:38
Как российские краски помогают осваивать Крайний СеверОтрасли, 19:35
СК возбудил уголовное дело после стрельбы в ТЦ в МытищахОбщество, 19:30
Трамп назвал активы для включения в криптовалютный резерв СШАКрипто, 19:28
Глава ИМЭМО РАН объяснил «комбинацию Трампа» в споре с ЗеленскимПолитика, 19:26
Глава ИМЭМО — РБК: «Трамп разыгрывает сложную комбинацию»Политика, 19:25