Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос про возвращение медалей
Журналистку, задавшую Камиле Валиевой вопрос о том, собирается ли она вернуть медали после дисквалификации за допинг, выгнали с пресс-подхода на мероприятии в Санкт-Петербурге, сообщает Sport24.
Агент фигуристки Иван Кудрявцев сразу потребовал от журналистки выйти и заявил, что до тех пор Валиева отвечать не будет.
На вопрос о медалях Валиева отвечать не стала.
ТАСС 5 февраля со ссылкой на источник сообщил, что Валиева не вернула ни одну из медалей, которых была лишена решением Спортивного арбитражного суда (CAS).
Дисквалификация Валиевой закончится в декабре 2025 года.
После решения CAS Валиева потеряла все награды, завоеванные с 25 декабря 2021-го, в том числе золото чемпионата Европы, золотую, серебряную и бронзовую награды чемпионатов России, награды финала и этапов Гран-при России.
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