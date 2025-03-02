Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос про возвращение медалей

ТАСС ранее писал, что фигуристка не вернула медали, которых лишилась после дисквалификации. Агент фигуристки потребовал от журналистки, задавшей вопрос о наградах на мероприятии в Петербурге, уйти, сама Валиева отвечать не стала

Камила Валиева (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

Журналистку, задавшую Камиле Валиевой вопрос о том, собирается ли она вернуть медали после дисквалификации за допинг, выгнали с пресс-подхода на мероприятии в Санкт-Петербурге, сообщает Sport24.

Агент фигуристки Иван Кудрявцев сразу потребовал от журналистки выйти и заявил, что до тех пор Валиева отвечать не будет.

На вопрос о медалях Валиева отвечать не стала.

ТАСС 5 февраля со ссылкой на источник сообщил, что Валиева не вернула ни одну из медалей, которых была лишена решением Спортивного арбитражного суда (CAS).

Дисквалификация Валиевой закончится в декабре 2025 года.

После решения CAS Валиева потеряла все награды, завоеванные с 25 декабря 2021-го, в том числе золото чемпионата Европы, золотую, серебряную и бронзовую награды чемпионатов России, награды финала и этапов Гран-при России.