Плющенко поздравил Тутберидзе с «заслуженным вторым местом» у юниорок

Ученица Плющенко Костылева обошла воспитанницу Тутберидзе Двоеглазову в финале юниорского Гран-при. Тутберидзе раскритиковала судейство, а Плющенко заявил, что его ученица идеально откатала более сложную программу

Евгений Плющенко и Этери Тутберидзе (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

Евгений Плющенко заявил в телеграм-канале, что его фигуристка Елена Костылева по праву стала победительницей финала юниорского Гран-при России, опередив ученицу Этери Тутберидзе.

Тутберидзе ранее раскритиковала судейство соревнований в Калуге, заявив, что ее ученица Алиса Двоеглазова не могла уступить в компонентах Костылевой, у которой «чудесное детское катание».

Плющенко, не упоминая Тутберидзе, назвал вопрос про «женское» катание весьма спорным для юниорок, а также отметил, что три элемента ультра-си в произвольной программе не могут выиграть у пяти ультра-си, «как компоненты не могут с падением быть выше у тех, кто откатал свою программу идеально чисто».

«Коллеги, я вас поздравляю с заслуженным вторым местом. Это была достойная и интересная борьба», — написал Плющенко.

Костылева в феврале опередила Двоеглазову на первенстве России на 1,54 балла, а в финале Гран-при — на 1,28 балла. Третьей в Калуге стала еще одна фигуристка школы Тутберидзе — Маргарита Базылюк.