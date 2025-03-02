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Плющенко поздравил Тутберидзе с «заслуженным вторым местом» у юниорок

Плющенко поздравил Тутберидзе с «заслуженным вторым местом» на Гран-при юниоров
Ученица Плющенко Костылева обошла воспитанницу Тутберидзе Двоеглазову в финале юниорского Гран-при. Тутберидзе раскритиковала судейство, а Плющенко заявил, что его ученица идеально откатала более сложную программу
Евгений Плющенко и Этери Тутберидзе
Евгений Плющенко и Этери Тутберидзе (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

Евгений Плющенко заявил в телеграм-канале, что его фигуристка Елена Костылева по праву стала победительницей финала юниорского Гран-при России, опередив ученицу Этери Тутберидзе.

Тутберидзе ранее раскритиковала судейство соревнований в Калуге, заявив, что ее ученица Алиса Двоеглазова не могла уступить в компонентах Костылевой, у которой «чудесное детское катание».

Плющенко, не упоминая Тутберидзе, назвал вопрос про «женское» катание весьма спорным для юниорок, а также отметил, что три элемента ультра-си в произвольной программе не могут выиграть у пяти ультра-си, «как компоненты не могут с падением быть выше у тех, кто откатал свою программу идеально чисто».

«Коллеги, я вас поздравляю с заслуженным вторым местом. Это была достойная и интересная борьба», — написал Плющенко.

Тутберидзе раскритиковала судейство в финале юниорского Гран-при России
Спорт
Этери Тутберидзе

Костылева в феврале опередила Двоеглазову на первенстве России на 1,54 балла, а в финале Гран-при — на 1,28 балла. Третьей в Калуге стала еще одна фигуристка школы Тутберидзе — Маргарита Базылюк.

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Анна Сатдинова
фигурное катание Евгений Плющенко Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова Елена Костылева
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