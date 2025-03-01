Тутберидзе раскритиковала судейство в финале юниорского Гран-при России
Тренер Этери Тутберидзе в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) раскритиковала судейство в финале юниорского Гран-при России по фигурному катанию в Калуге.
Победу в соревнованиях одиночниц одержала Елена Костылева (230,04 балла), подопечная двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Второй стала ученица Тутберидзе Алиса Двоеглазова (229,06).
«Алиса Двоеглазова никаким образом не могла проиграть сегодня компоненты Елене Костылевой, которая очень хорошо прокатала и вообще борец, но пока это чудесное детское катание. Вообще не согласна с решением судей, хотя глобально это пока не имеет никакого значения, надеюсь, что вся основная борьба впереди», — написала Тутберидзе.
Тренер добавила, что «очень хочется увидеть результаты работы за справедливое судейство».
Ранее в нынешнем сезоне Костылева также стала победительницей юниорского первенства России в Саранске, опередив Двоеглазову.
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