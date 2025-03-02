Плющенко заявил о срыве дуэли с Ягудиным на «Русском вызове»

Плющенко: начал готовиться к дуэли с Ягудиным, но контракт так и не предоставили

В январе «РИА Новости» сообщило, что между Плющенко и Ягудиным пройдет отдельный конкурс на турнире шоу-программ. Плющенко заявил, что такая договоренность была, он начал готовиться к конкурсу, но контракт так и не получил

Евгений Плющенко (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Отдельного конкурса между олимпийскими чемпионами Евгением Плющенко и Алексеем Ягудиным на турнире шоу-программ «Русский вызов» не будет. Об этом Плющенко рассказал «РИА Новости».

В январе агентство со ссылкой на источники сообщило, что для двух титулованных фигуристов устроят дуэль вне основной программы на турнире, который пройдет 22 марта в Санкт-Петербурге. Для Ягудина программу готовил Илья Авербух.

«Ко мне подходил представитель «Первого канала». Мы провели переговоры и пожали друг другу руки. На словах договорились о таком соревновании, которое могло бы привлечь внимание многих поклонников фигурного катания», — сказал Плющенко.

По его словам, он начал готовиться, «восстановил все прыжки, включая тройной аксель», но к началу марта ему «так и не предоставили контракт».

РБК направил запрос в пресс-службу «Первого канала».

Ранее Плющенко неоднократно говорил, что готов выступить на «Русском вызове» за гонорар в размере 10 млн руб. Ягудин выиграл два предыдущих турнира.

Ягудину 44 года, он чемпион Игр-2002 и четырехкратный победитель мировых первенств. Плющенко 42 года, на его счету личное золото Игр в Турине, серебро Олимпиад 2002 и 2010 годов, победа в командном турнире фигуристов в Сочи (2014) и три золота чемпионатов мира.

«Русский вызов» пройдет 22–23 марта в Санкт-Петербурге.