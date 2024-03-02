Ферстаппен победил в первой гонке сезона «Формулы-1»
Пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен победил на Гран-при Бахрейна — в первом этапе чемпионата мира «Формулы-1» —на автодроме в Сахире.
Второе место занял напарник голландца мексиканец Серхио Перес. Третьим на подиум забрался испанский пилот Ferrari испанец Карлос Сайнс — младший.
С 7 по 9 марта состоится следующий этап «Формулы-1», он пройдет в Саудовской Аравии.
Для Ферстаппена это уже восьмая победа подряд с учетом гонок прошлого сезона. В 2023 году он установил рекорд «Формулы-1» по количеству побед подряд (10). К этому сезону Ферстаппен подошел в статусе главного фаворита на чемпионство. Уже в прошлом сезоне он вышел на чистое третье место по победам на Гран-при (54, сейчас 55), опередив Себастьяна Феттеля. Больше побед было только у Михаэля Шумахера (91) и Льюиса Хэмилтона (103).
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