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Чемпион «Формулы-1» не уволит главу из-за обвинений в домогательстве

Чемпион «Формулы-1» не уволит главу команды из-за обвинений в домогательстве
Red Bull провела расследование и отклонила обвинения в адрес главы команды Кристиана Хорнера
Глава команды &laquo;Формулы-1&raquo; Red Bull Кристиан Хорнер
Глава команды «Формулы-1» Red Bull Кристиан Хорнер (Фото: Global Look Press)

Глава команды «Формулы-1» Red Bull Кристиан Хорнер не будет уволен после обвинений в непристойном поведении. Об этом говорится в заявлении команды, которое цитирует NBC.

«Независимое расследование завершено. Жалоба была отклонена, — говорится в тексте. — Заявитель имеет право на апелляцию. Red Bull уверен, что расследование было справедливым, строгим и беспристрастным».

В команде сообщили, что отчет о расследовании является конфиденциальным, поскольку содержит личную информацию всех участников дела.

По данным голландской газеты De Telegraaf, Хорнера обвинила в неподобающем поведении одна из коллег. Отмечалось, что 50-летний Хорнер отправлял сотруднице какие-то фотографии и сообщения сексуального характера. Британец все обвинения отверг и подал в суд.

Хорнер возглавляет команду с 2005 года — дольше всех среди руководителей участников серии. В период его руководства пилоты Red Bull шесть раз завоевывали Кубок конструкторов. А пилоты команды семь раз становились чемпионами мира.

Последние три сезона выиграл пилот Red Bull Макс Ферстаппен, а австрийская команда взяла два последних Кубка конструкторов.

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Руслан Алиев
«Формула-1»
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