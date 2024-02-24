Умер бывший пилот «Формулы-1» Вилсон Фиттипальди

Бразильцу было 80 лет. Вилсон — старший брат двукратного чемпиона «Формулы-1» Эмерсона Фиттипальди. Сам он провел в «королевских гонках» три сезона, набрав три очка в 38 Гран-при

Вилсон Фиттипальди (Фото: Evening Standard / Hulton Archive / Getty Images)

Бывший пилот «Формулы-1» бразилец Вилсон Фиттипальди скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщает Autosport.

Он был госпитализирован 25 декабря, в свой день рождения, после того как подавился куском мяса. Его семья не смогла очистить его дыхательные пути, что спровоцировало остановку сердца. В итоге Фиттипальди так и не смог восстановиться.

Фиттипальди провел в «Формуле-1» три сезона (1972, 1973, 1975) в командах Brabham и Copersucar. Бразилец принял участие в 38 Гран-при, набрав три очка.

С 1975 по 1982 год Фиттипальди управлял командой «Формулы-1» Fittipaldi Automotive. Это была единственная бразильская команда в истории чемпионата. За это время гонщики Fittipaldi Automotive трижды попадали на подиум в Гран-при.

Его младший брат Эмерсон Фиттипальди является двукратным чемпионом «Формулы-1» (1972, 1974), сын Кристиан провел три сезона в «королевских гонках» (1992–1994, 43 Гран-при, 12 очков).