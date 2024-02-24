Умер бывший пилот «Формулы-1» Вилсон Фиттипальди
Бывший пилот «Формулы-1» бразилец Вилсон Фиттипальди скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщает Autosport.
Он был госпитализирован 25 декабря, в свой день рождения, после того как подавился куском мяса. Его семья не смогла очистить его дыхательные пути, что спровоцировало остановку сердца. В итоге Фиттипальди так и не смог восстановиться.
Фиттипальди провел в «Формуле-1» три сезона (1972, 1973, 1975) в командах Brabham и Copersucar. Бразилец принял участие в 38 Гран-при, набрав три очка.
С 1975 по 1982 год Фиттипальди управлял командой «Формулы-1» Fittipaldi Automotive. Это была единственная бразильская команда в истории чемпионата. За это время гонщики Fittipaldi Automotive трижды попадали на подиум в Гран-при.
Его младший брат Эмерсон Фиттипальди является двукратным чемпионом «Формулы-1» (1972, 1974), сын Кристиан провел три сезона в «королевских гонках» (1992–1994, 43 Гран-при, 12 очков).
Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео
⚡ Как санкции повлияют на работу карт системы «Мир»
Впервые за 50 лет на Луну сел американский космический аппарат. Видео
Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео
Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео
⚡ Кто попал под новые санкции Запада
Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности
Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена
В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото
Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены
В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года
В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний