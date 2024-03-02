Поздняков назвал МОК заложником коммерциализации

Глава ОКР Станислав Поздняков считает, что Международный олимпийский комитет стал заложником интересов трансконтинентальных корпораций, которые диктуют политику в международном спорте

Станислав Поздняков (Фото: Софья Сандурская/ТАСС)

Международный олимпийский комитет (МОК) стал заложником коммерциализации, чтобы зарабатывать деньги на спорте, такое мнение на дискуссии «Спорт в современном мире» в рамках Всемирного фестиваля молодежи высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«МОК стал заложником коммерциализации, чтобы зарабатывать деньги на спорте. МОК стал заложником интересов трансконтинентальных корпораций, которые диктуют политику в международном спорте», — цитирует Позднякова ТАСС.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал критерии допуска россиян на Олимпиаду. На Играх в Париже смогут выступить лишь те спортсмены, которые пройдут квалификацию и повторную проверку на соответствие критериям, среди которых отсутствие поддержки военной операции на Украине, контрактов с армией и спецслужбами, а также выступление только в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. При этом на Олимпиаде россияне не смогут выступить в командных видах спорта.

Президент Владимир Путин во время прямой линии подчеркнул, что решение о поездке на Олимпиаду остается за Минспортом и ОКР и нужно принять взвешенное решение. ОКР 23 февраля предупредил тех спортсменов, которые согласятся выступать на Олимпийских играх 2024 года в нейтральном статусе на условиях МОК, о возможном «нарушении» российских законов.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.