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ОКР 14 марта озвучит предложения по участию россиян в Олимпиаде 2024 года

ОКР 14 марта озвучит предложения по участию россиян в Олимпиаде 2024 года
Помощник президента России Игорь Левитин сообщил, что 14 марта должен пройти исполком ОКР, поэтому к этому сроку организация должна обьявить первые предложения
Помощник президента России Игорь Левитин
Помощник президента России Игорь Левитин (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Олимпийский комитет России (ОКР) 14 марта озвучит первые предложения по участию российских спортсменов на Играх в Париже 2024. Об этом помощник президента России Игорь Левитин сообщил «РИА Новости».

«У нас уже идут отборочные соревнования. 14 марта будет исполком ОКР, думаю, что к этой дате будут озвучены первые предложения», — заявил Левитин, входящий в исполком в качестве первого вице-президента ОКР.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал критерии допуска россиян на Олимпиаду. На Играх в Париже смогут выступить лишь те спортсмены, которые пройдут квалификацию и повторную проверку на соответствие критериям, среди которых отсутствие поддержки военной операции на Украине, контрактов с армией и спецслужбами, а также выступление только в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. При этом на Олимпиаде россияне не смогут выступить в командных видах спорта.

В Минспорте в феврале сообщили, что на Олимпиаде смогут выступить до 100 спортсменов из России. В Олимпийском комитете России (ОКР) критерии МОК называют дискриминационными. ОКР 23 февраля заявил, что согласие даже с текущими требованиями «соответствия» может привести к нарушению российского законодательства.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.
 

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Олимпиада-2024 Игорь Левитин
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