Промес отреагировал на информацию об аресте в ОАЭ

Футболист «Спартака» Квинси Промес, который 29 февраля был задержан на паспортном контроле в Дубае, поставил эмодзи «ложь» на новость о своем аресте

Квинси Промес (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Нападающий «Спартака» Квинси Промес отреагировал эмодзи, означающим ложь, на публикацию в Instagram (соцсеть принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность в России) новости о своем задержании в аэропорту ОАЭ. Под публикацией новости в аккаунте The Shade Room о своем аресте в Дубае Промес поставил эмодзи с синей кепкой, что означает ложь.

Полиция Дубая сообщила ТАСС 1 марта, что Промеса задержали 29 февраля в Дубае на таможне в аэропорту, когда «Спартак» готовился к вылету в Санкт-Петербург. Затем футболиста доставили в полицейский участок «Аль-Хаванидж». Причины задержания официально не сообщались.

В пятницу, 1 марта, журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса задержали в ОАЭ из-за ДТП, с места которого тот скрылся. Журналист Дмитрий Егоров добавил, что суд по делу правонарушителя пройдет 4–5 марта.

Телеканал NOS 1 марта сообщил, что голландские власти обсуждают с ОАЭ возможность экстрадиции Промеса, осужденного по двум уголовным делам. «РБК Спорт» в прокуратуре Нидерландов заявили, что проверили сообщения СМИ об аресте Промеса: «Мы узнали от нашего контактного лица, что Квинси был арестован за местное правонарушение, а не за то, что произошло в Нидерландах. На данный момент мы не будем комментировать, станем ли запрашивать о его экстрадиции или нет».

Вечером 1 марта Sport24 и телеграм-канал Baza сообщили, что Промес уже не находится под стражей правоохранительных органов ОАЭ. Однако футболисту запретили покидать страну, добавил источник «РБК Спорт».

В прошлом году июне суд в Нидерландах приговорил Промеса к полутора годам заключения за нападение с ножом на кузена, а в феврале — к шести годам тюрьмы за контрабанду кокаина. На судах его не было. Промес находится в международном розыске.