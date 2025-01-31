«Спартак» достиг принципиальной договоренности о переходе вратаря ЦСКА

«Красно-белые» в ближайшие дни должны объявить о трансфере Ильи Помазуна

Илья Помазун (Фото: Aleksandr Kulebyakin / Global look press)

«Спартак» достиг принципиальной договоренности о трансфере вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, сообщили «РБК Спорт» два источника, знакомых с ситуацией.

По их словам, дело осталось за формальной частью — подписанием всех документов о трансфере и контракте. В ближайшие дни стороны должны объявить о переходе игрока, добавили источники.

«РБК Спорт» обратился за комментариями в «Спартак» и ЦСКА. Агент игрока Алексей Сафонов заявил: «Я не договаривался. Не знаю».

Об интересе к вратарю со стороны «Спартака» впервые стало известно в феврале 2024 года. Тогда телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что переговоры между московскими командами о трансфере Помазуна находятся в «довольно продвинутой стадии». Через некоторое время ЦСКА отверг эти данные.

В сентябре футболиста отстранили от команды после интервью журналисту Нобелю Арустамяну, в котором Помазун допустил свой переход в стан главных исторических соперников ЦСКА. Генеральный директор клуба по спортивным вопросам Евгений Шевелев говорил, что Помазун был отстранен от тренировок с основной командой, поскольку его интервью, в котором он допустил переход в «Спартак», вышло «просто не вовремя».

В декабре 2024 года журналист Иван Карпов написал, что футболист может перейти в «Спартак» этой зимой.

В случае перехода Помазун станет третьим футболистом из ЦСКА в «Спартаке» в постсоветской истории клубов. Первыми двумя были Валерий Масалитин в 1994 году и Хесус Медина в 2023 году.