 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Непобежденный чемпион мира по боксу из США завершил карьеру в 26 лет

Непобежденный чемпион мира по боксу из США Стивенсон завершил карьеру в 26 лет
На счету Шакура Стивенсона 21 победа в 21 поединке на профессиональном ринге, он был чемпионом мира по версиям WBC и WBO в легкой, полулегкой и второй полулегкой весовых категориях
Шакур Стивенсон
Шакур Стивенсон (Фото: Elsa / Getty Images)

Американец Шакур Стивенсон, чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в легком весе, объявил в соцсети Х о завершении карьеры в возрасте 26 лет.

«Я официально ухожу из бокса. Я буду вечно заниматься в спортзале, совершенствуя свое мастерство и помогая следующему поколению стать великими и следовать мечте», — написал Стивенсон.

На счету Стивенсона 21 победа в 21 поединке на профессиональном ринге. В своем последнем бою в ноябре 2023 года он победил доминиканца Эдвина де лос Сантоса и завоевал вакантный титул WBC в легком весе.

Стивенсон ранее был чемпионом мира по версиям WBC и Всемирной боксерской организации (WBO) в полулегком и втором полулегком весе.

На любительском ринге Стивенсон завоевал серебро Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году, золото юношеского чемпионата мира в 2014-м.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Странным вспышкам в небе над Челябинском нашли объяснение. Видео

Эксклюзив: На бывшем заводе Volkswagen в Калуге скопились тысячи иномарок

Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали после видеозаписи о концлагере Освенцим

Эксклюзив: Силовики вскрыли схему продажи «бумажного» НДС через Telegram

ЦИК опубликовал список доверенных лиц Путина на выборах

Власти объяснили отключение интернета 4G по ночам

Назван город России с самым высоким темпом снижения цен на новостройки

Топ-10 самых подорожавших с начала XXI века акций российских компаний

Что будет с рынком в 2024 году. Прогноз

Камила Валиева после новости о дисквалификации опубликовала видео
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
бокс
Материалы по теме
Чемпион России по боксу уехал на сборы через два дня после ранения в ногу
Спорт
Российский боксер проведет претендентский бой за титул чемпиона WBA
Спорт
Стал известен соперник Дани Милохина в дебютном боксерском бою
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 96,98 (-0,12) Инвестиции, 29 янв, 16:24 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 89,61 (+0,09) Инвестиции, 29 янв, 16:24
Глава ЦРУ заявил о потере «неоспоримого превосходства» США Политика, 16:09
Госдума одобрила создание единого агента для туристического строительства Недвижимость, 16:07
Альфа-банк получил ₽118 млрд чистой прибыли по итогам 2023 года Отрасли, 16:06
Маркетплейсы ответили на идею сенаторов ограничить число пунктов выдачи Технологии и медиа, 16:06
Семь мифов о кариесе, в которые давно пора перестать верить Pro, 16:04
Гладков сообщил повреждении КАМАЗа и экскаватора при атаке дронов Политика, 16:01
Электроэнергетика — кровеносная система экономики: перспективы отрасли РБК Компании, 16:00
Киберпонедельник настал
Скидки до 76% на подписку РБК Pro и образовательные опции
Купить со скидкой
В Москве произошел пожар в здании, где располагалось отделение КПРФ Общество, 15:57
Пенсионный фонд Норвегии получил рекордные $213 млрд прибыли в 2023 году Инвестиции, 15:56
Глушаков расторг контракт с клубом из Второй лиги Спорт, 15:52
Сергей Бабурин снял свою кандидатуру с выборов президента России Политика, 15:45
ЦБ указал на лукавство в позиции банков по льготной ипотеке Финансы, 15:45
Румыния сообщила, что F-16 c ее территории не ударял по военным России Политика, 15:42
Хуснуллин назвал объем земель в России под жилищное строительство Недвижимость, 15:40