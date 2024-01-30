Непобежденный чемпион мира по боксу из США завершил карьеру в 26 лет
Американец Шакур Стивенсон, чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в легком весе, объявил в соцсети Х о завершении карьеры в возрасте 26 лет.
«Я официально ухожу из бокса. Я буду вечно заниматься в спортзале, совершенствуя свое мастерство и помогая следующему поколению стать великими и следовать мечте», — написал Стивенсон.
На счету Стивенсона 21 победа в 21 поединке на профессиональном ринге. В своем последнем бою в ноябре 2023 года он победил доминиканца Эдвина де лос Сантоса и завоевал вакантный титул WBC в легком весе.
Стивенсон ранее был чемпионом мира по версиям WBC и Всемирной боксерской организации (WBO) в полулегком и втором полулегком весе.
На любительском ринге Стивенсон завоевал серебро Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году, золото юношеского чемпионата мира в 2014-м.
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