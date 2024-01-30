Непобежденный чемпион мира по боксу из США Стивенсон завершил карьеру в 26 лет

Непобежденный чемпион мира по боксу из США завершил карьеру в 26 лет

На счету Шакура Стивенсона 21 победа в 21 поединке на профессиональном ринге, он был чемпионом мира по версиям WBC и WBO в легкой, полулегкой и второй полулегкой весовых категориях

Шакур Стивенсон (Фото: Elsa / Getty Images)

Американец Шакур Стивенсон, чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в легком весе, объявил в соцсети Х о завершении карьеры в возрасте 26 лет.

«Я официально ухожу из бокса. Я буду вечно заниматься в спортзале, совершенствуя свое мастерство и помогая следующему поколению стать великими и следовать мечте», — написал Стивенсон.

На счету Стивенсона 21 победа в 21 поединке на профессиональном ринге. В своем последнем бою в ноябре 2023 года он победил доминиканца Эдвина де лос Сантоса и завоевал вакантный титул WBC в легком весе.

Стивенсон ранее был чемпионом мира по версиям WBC и Всемирной боксерской организации (WBO) в полулегком и втором полулегком весе.

На любительском ринге Стивенсон завоевал серебро Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году, золото юношеского чемпионата мира в 2014-м.