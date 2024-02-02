«Металлург» отыгрался за 0,1 секунды и вырвал победу в овертайме в КХЛ
Магнитогорский «Металлург» обыграл омский «Авангард» со счетом 4:3 в овертайме в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Игорь Гераськин (12-я минута), Даниил Вовченко (22) и Данила Юров (60, 62). У проигравших отличились Райан Спунер (11), Иван Игумнов (23) и Семен Чистяков (39).
Юров сравнял счет за 0,1 секунды до конца третьего периода и принес команде победу в овертайме.
«Металлург» занимает первое место в Восточной конференции, набрав 82 очка в 60 матчах. «Авангард» расположился на второй строчке с 82 очками в 58 встречах.
В следующем матче «Металлург» 6 февраля примет владивостокский «Адмирал», «Авангард» в тот же день дома сыграет с петербургским СКА.
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