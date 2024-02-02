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«Металлург» отыгрался за 0,1 секунды и вырвал победу в овертайме в КХЛ

«Металлург» отыгрался за 0,1 секунды и победил «Авангард» в овертайме в КХЛ
Форвард магнитогорского клуба в матче с «Авангардом» сравнял счет за 0,1 секунды до конца третьего периода, а позднее принес команде победу в овертайме
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Магнитогорский «Металлург» обыграл омский «Авангард» со счетом 4:3 в овертайме в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Игорь Гераськин (12-я минута), Даниил Вовченко (22) и Данила Юров (60, 62). У проигравших отличились Райан Спунер (11), Иван Игумнов (23) и Семен Чистяков (39).

Юров сравнял счет за 0,1 секунды до конца третьего периода и принес команде победу в овертайме.

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«Металлург» занимает первое место в Восточной конференции, набрав 82 очка в 60 матчах. «Авангард» расположился на второй строчке с 82 очками в 58 встречах.

В следующем матче «Металлург» 6 февраля примет владивостокский «Адмирал», «Авангард» в тот же день дома сыграет с петербургским СКА.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Металлург Магнитогорск ХК Авангард
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