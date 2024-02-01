В КХЛ забили второй гол в стиле лакросс за неделю
Уфимский «Салават Юлаев» одержал уверенную победу над тольяттинской «Ладой» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:2.
У гостей шайбы на счету Сергея Шумакова (на 12-й минуте) и Евгения Грошева (54).
У хозяев отличились Даниил Огирчук (14), Джошуа Ливо (23), Данил Алалыкин (24), Александр Хмелевский (28) и Алексей Василевский (40).
Алалыкин забросил шайбу в стиле лакросс — поднял ее на крюк клюшки и закинул в сетку из-за ворот.
28 января лакросс-гол забил хоккеист челябинского «Трактора» Максим Шабанов в матче с омским «Авангардом» (5:4). Его шайба оказалась победной.
«Салават Юлаев», идущий третьим в Восточной конференции, 29 января вышел в плей-офф. У «Лады» пятое место в конференции.
У 22-летнего Алалыкина три шайбы и десять передач в 30 матчах сезона.
На связи с проверенными новостями
WP рассказала новые подробности совещания по поводу увольнения Залужного
ЕС подготовил проект для разблокировки помощи Украине со стороны Орбана
Сколько денег и куда перевели из России в 2023 году. Инфографика
Названы крупнейшие аэропорты России. Рейтинг
Бум IPO продолжается. Сколько сделок ожидается в 2024 году
Раскрыты подробности о новом российском кроссовере за 4 млн рублей
Тейлор Свифт стала жертвой скандала с дипфейком. Что произошло