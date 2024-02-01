Гол в стиле лакросс помог «Салавату Юлаеву» победить «Ладу» в КХЛ

В КХЛ забили второй гол в стиле лакросс за неделю

«Салават Юлаев» обыграл «Ладу» со счетом 5:2. Данил Алалыкин отличился во втором периоде, положив шайбу в ворота на крюке клюшки

Данил Алалыкин (Фото: Официальный сайт ХК «Салават Юлаев»)

Уфимский «Салават Юлаев» одержал уверенную победу над тольяттинской «Ладой» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:2.

У гостей шайбы на счету Сергея Шумакова (на 12-й минуте) и Евгения Грошева (54).

У хозяев отличились Даниил Огирчук (14), Джошуа Ливо (23), Данил Алалыкин (24), Александр Хмелевский (28) и Алексей Василевский (40).

Алалыкин забросил шайбу в стиле лакросс — поднял ее на крюк клюшки и закинул в сетку из-за ворот.

28 января лакросс-гол забил хоккеист челябинского «Трактора» Максим Шабанов в матче с омским «Авангардом» (5:4). Его шайба оказалась победной.

«Салават Юлаев», идущий третьим в Восточной конференции, 29 января вышел в плей-офф. У «Лады» пятое место в конференции.

У 22-летнего Алалыкина три шайбы и десять передач в 30 матчах сезона.