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Стала известна зарплата Льюиса Хэмилтона в Ferrari

RMC: Хэмилтон будет зарабатывать в Ferrari на €10 млн меньше, чем в Mercedes
Британский гонщик с сезона-2025 перейдет в Ferrari из Mercedes. Его зарплата будет составлять €50 млн в год, что на €10 млн меньше текущей
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон (Фото: Mark Thompson / Getty Images)

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон будет зарабатывать €50 млн в год после перехода в Ferrari в 2025 году. Об этом сообщает RMC Sport со ссылкой на итальянские газеты La Gazzetta dello Sport и La Stampa.

Накануне Ferrari объявил, что 39-летний Хэмилтон с сезона-2025 будет выступать за итальянскую команду.

Британец с 2013 года выступает за Mercedes, по действующему соглашению он получает около €60 млн в год.

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Хэмилтон одержал 103 победы (это рекорд) в гонках «Формулы-1», на его счету семь чемпионских титулов, а рекордный восьмой ему не дал в 2021 году завоевать пилот Red Bull Макс Ферстаппен, который опередил британца на последнем круге финального этапа.

В прошлом сезоне Хэмилтон стал третьим в зачете пилотов, уступив Ферстаппену и Серхио Пересу и шесть раз попав на подиум. Последний раз в Гран-при он побеждал в 2021 году.

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Иван Витченко Иван Витченко
Формула-1 Льюис Хэмилтон Ferrari
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