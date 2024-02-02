Экс-футболист МЮ и сборной Англии продолжит карьеру в Южной Корее

Полузащитник Джесси Лингард, который не играл с прошлого сезона, должен подписать двухлетний контракт с «Сеулом». Летом 2023 года англичанин мог перейти в ЦСКА

Джесси Лингард (Фото: Michael Regan / Getty Images)

Бывший полузащитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард продолжит карьеру в Южной Корее. Об этом сообщает Би-би-си.

31-летний футболист должен прибыть в страну в следующий понедельник, 5 февраля, пройти медицинское обследование в «Сеуле», а затем присоединиться к команде, которая предложила ему двухлетний контракт.

В прошлом сезоне Лингард играл за «Ноттингем Форест» и забил два мяча в 20 матчах. С тех пор он находился без команды.

Прошлым летом директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо говорил, что московскому клубу предложили подписать англичанина. Но трасфер в итоге не состоялся.

Лингард является воспитанником «Манчестер Юнайтед», за основную команду он дебютировал в 2014 году. Всего на его счету 232 матча, 35 голов и 21 результативная передача. Покинул МЮ он летом 2022 года.

Также Лингард выступал в арендах за «Лестер», «Бирмингем, «Брайтон», «Дерби» и «Вест Хэм». В составе сборной Англии Лингард провел 32 матча и забил шесть голов.