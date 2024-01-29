ЦСКА стал лучшим клубом в России по версии IFFHS
Четыре российских команды вошли в ежегодный рейтинг топ-700 клубов, который публикуется Международной федерацией футбольной истории и статистики (IFFHS).
ЦСКА занял 383-е место, «Краснодар» — 455-е. «Зенит» и «Локомотив» поделили 604-е место, хотя петербургский клуб является неизменным чемпионом России на протяжении последних пяти лет.
Рейтинг возглавил действующий победитель Лиги чемпионов «Манчестер Сити», также в тройку вошли мадридский «Реал» и миланский «Интер», прошлогодний финалист ЛЧ.
Наибольшее представительство в рейтинге имеет Аргентина — 27, далее следует Бразилия — 20.
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