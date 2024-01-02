Чемпион мира Артем Анисимов в 35 лет вернулся в фарм-клуб «Нью-Йорк Рейнджерс»

Российский чемпион мира в 35 лет перешел в фарм-клуб «Нью-Йорк Рейнджерс»

Артем Анисимов подписал пробное соглашение с клубом «Хартфорд» и будет играть в AHL, как и в прошлом сезоне

Артем Анисимов (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Чемпион мира 2014 года в составе сборной России Артем Анисимов заключил пробный контракт с командой «Хартфорд» Американской хоккейной лиги (AHL), который является фарм-клубом «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщила пресс-служба «Хартфорда».

Анисимов играл за «Хартфорд» в 2007–2009 годах — на его счету 154 матча, в которых он забросил 53 шайбы и сделал 71 передачу.

Прошлый сезон Анисимов выступал в AHL за «Лихай Вэлли Фантомс», фарм-клуб «Филадельфия Флайерз». В сентябре портал CapFriendly сообщал, что Анисимов подписал пробный контракт с «Детройт Ред Уингз», но нападающий так и не вернулся в НХЛ.

Форвард в последний раз играл в НХЛ за «Оттава Сенаторз» в сезоне 2020/21.

На счету 35-летнего Анисимова, помимо золота ЧМ-2014, два серебра и бронза мировых первенств. В НХЛ он провел 771 матч за четыре разные команды и забросил 180 шайб.